HOLIVUDSKA GLUMICA

Niko nije skinuo pogled s Demi Mur: Proslavila 63. rođendan u najseksi izdanju

U pitanju je bila premijera druge sezone hit serije “Landman”

Holivudska zvijezda Demi Mur. Instagram

E. A.

12.11.2025

Holivudska zvijezda Demi Mur proslavila je u utorak 63. rođendan, a nakon što je privukla pažnju u haljini od cvijeća i kristala, pojavila se u još jednom spektakularnom izdanju u kojem je mamila i poglede i uzdahe.

U pitanju je bila premijera druge sezone hit serije “Landman” u kojoj Demi Mur glumi, a za ovu specijalnu priliku odabrala je Gucci haljinu kojom je još jednom istakla zanosnu liniju u sedmoj deceniji.

U pitanju je crna čipkasta maksi haljina s odvažnim izrezom koji seže do pupka, a ova kreacija je jedna od onih koje odbacuju donji veš, pa se i Demi smjelo prilagodila tome.

Upotpunila ju je elegantnim crnim štiklama, a kada je u pitanju frizura i šminka, ostala je vjerna onom dobrom, već poznatom i provjerenom looku, navodi Super žena.

Tokom večeri su joj saradnici priredili rođendansko iznenađenje s tortom i rođendanskom pjesmom, ali ipak je najemotivniji momenat bio kada joj je najstarija ćerka Rumer Vilijams, koju ima sa Brusom Vilijamsom, putem video-poziva u kolima prikazala unuku Luetu (2) koja je baki čak i zapjevala.

- Najslađi rođendanski poklon od moje male Lu! Hvala svima na čestitkama - napisala je Demi Mur na Instagramu.

# DEMI MOORE
