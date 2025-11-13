EJMI ŠUMER

Glumica naglo izbrisala sve stare fotografije sa Instagrama, otkrila zašto je to učinila

Brisanje objava dolazi samo nekoliko dana nakon što je Šumer dokumentovala put mršavljenja i transformacije

E. A.

13.11.2025

Glumica i komičarka Ejmi Šumer (44) iznenadila je fanove kada je obrisala sve svoje stare fotografije sa Instagrama i ostavila samo jednu novu objavu.

- Obrisala sam stare slike bez ikakvog razloga - pojasnila je Ejmi.

Na novoj fotografiji zvijezda filma “Trainwreck” pozirala je u crvenoj Valentino haljini od svile i vune, uz Chanel cipele, dodajući kroz šalu: “Zapravo sam večeras izašla iz kuće. Ko je ponosan? Osjećam se dobro i srećno”.

Prije nego što je ispraznila profil, Ejmi je na Instagram storiju podijelila prvu objavu ikada, uz komentar: “Ovo je moja prva Instagram objava. Izbrisaću ih sve jer – zašto da ne”.

Brisanje objava dolazi samo nekoliko dana nakon što je Šumer dokumentovala put mršavljenja i transformacije, koji je posljednjih godina bio tema brojnih medija.

Još krajem oktobra objavila je da se osjeća snažno i ponovo kao svoja, a ranije je otvoreno govorila o izazovima sa ljekovima poput Ozempica i Mounjara, kao i o borbi sa Kušingovim sindromom i endometriozom.

- Sramoćenje ženskih tijela i pritisak da izgledamo savršeno je nešto što trpimo predugo. Želim da žene zavole sebe i da se bore za zdravlje u sistemu koji često ne vjeruje njihovim simptomima - upozorila je Šumer.

