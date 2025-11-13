Glumica naglo izbrisala sve stare fotografije sa Instagrama, otkrila zašto je to učinila

Glumica i komičarka Ejmi Šumer (44) iznenadila je fanove kada je obrisala sve svoje stare fotografije sa Instagrama i ostavila samo jednu novu objavu.

- Obrisala sam stare slike bez ikakvog razloga - pojasnila je Ejmi.

Na novoj fotografiji zvijezda filma “Trainwreck” pozirala je u crvenoj Valentino haljini od svile i vune, uz Chanel cipele, dodajući kroz šalu: “Zapravo sam večeras izašla iz kuće. Ko je ponosan? Osjećam se dobro i srećno”.

Prije nego što je ispraznila profil, Ejmi je na Instagram storiju podijelila prvu objavu ikada, uz komentar: “Ovo je moja prva Instagram objava. Izbrisaću ih sve jer – zašto da ne”.

Brisanje objava dolazi samo nekoliko dana nakon što je Šumer dokumentovala put mršavljenja i transformacije, koji je posljednjih godina bio tema brojnih medija.