Brend Kim Kardašijan dostigao vrijednost od pet milijardi dolara

Kim Kardašijan je dodatno povećala svoje bogatstvo jer je njena kompanija za oblikovanje tijela, Skims, nakon uspješne investicije od 225 miliona dolara, sada procijenjena na pet milijardi dolara.

Povodom ovog uspjeha, Kim Kardašijan je u izjavi za Dejli Mejl istakla značaj truda svog tima i partnera u razvoju brenda:

"Današnja objava potvrđuje trud našeg izvanrednog tima i partnera koji su nam pomogli da dostignemo ovaj uzbudljivi novi korak, postajući globalni omnichannel maloprodajni brend. Radujemo se što ćemo Skims podići na još viši nivo i nastaviti da inoviramo te postavljamo standarde u industriji."

Kardašijan je Skims osnovala 2019. godine zajedno sa supružnicima Jensom i Emom Gride.

Brend je 2022. godine osvojio prvu nagradu za inovacije koju je dodijelio Amazon Fashion na CFDA dodjeli.

Prije lansiranja, Kardašijan je svog bivšeg supruga, Kanijea Vesta, navela kao „Ghost Creative Directora“, a on je takođe dizajnirao logo brenda koji je ranije bio poznat kao „Kimono Intimates“.

Skims čini oko 75 odsto ukupnog bogatstva Kardašijan i zvanični je partner WNBA, NBA i USA Basketball ligama. Brend je privukao pažnju javnosti i proizvodima poput „Seamless Sculpt Face Wrapa“ od 48 dolara i „Faux Hair Micro String Thonga“ od 32 dolara.