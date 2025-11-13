Izabrana najljepša žena na svijetu: Da li je zasluženo prva na listi?

Prema teoriji zlatnog reza, čuvenoj grčkoj formuli za ljepotu, nova najljepša žena svijeta je Ema Stoun.

Lijepa glumica je svrstana na ovu listu sa procentom tačnosti od 94.72 odsto u odnosu na fizičko savršenstvo.

Ovo istraživanje je sproveo dr Džulijan de Silva u Londonu, koristeći kompjuterizovane tehnike mapiranja lica.

- Ema Stoun je bila jasan pobjednik kada su svi elementi lica mjereni za fizičko savršenstvo. Postigla je najviše ocjene za obrve i visoke ocjene u svim ostalim kategorijama. Ona ima savršeno proporcionalne usne sa 95.6 odsto. Bila je prva zbog svoje dosledne savršenosti u svim elementima zlatnog reza. - navedneo je.

Pored nje, na spisku su se našle i Zendeja, Frida Pinto, Vanesa Kirbi, Džena Ortega, Olivija Rodrigo, Margo Robi, Ajšvarija Raj, Tang Vei, dok je Bijonse na desetom mjestu.

Lista je izazvala brojne komentare, jer kombinuje različite tipove ljepote, porijekla i stilova, ali ih povezuje jedna stvar: skoro savršene proporcije lica prema zlatnom rezu.