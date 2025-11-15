Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NIŽU SE KOMENTARI

Vogue na udaru kritika: Fotografije Amal Kluni izazvale lavinu negativnih reakcija

U objavi s Prix Suisse događanja održanog u nedjelju u Švajcarskoj, Vogue je podijelio dvije fotografije 47-godišnje advokatice

Amal Kluni. Instagram

E. A.

15.11.2025

Čitaoci Voguea žestoko su se obrušili na magazin nakon što su na Instagramu objavili fotografije Amal Kluni s navodno očiglednim tragovima fotošopa.

U objavi s Prix Suisse događanja održanog u nedjelju u Švajcarskoj, Vogue je podijelio dvije fotografije 47-godišnje advokatice za ljudska prava Amal Kluni snimljene na pozornici, ali mnogima je odmah zapelo za oko njeno neobično zaglađeno, gotovo neprirodno lice.

Iako je govorila o svojoj karijeri, iskustvu u borbi za ljudska prava i radu Clooney Foundation for Justice, dio korisnika jednostavno se nije mogao pomiriti s time kako Amal izgleda na fotografijama.

Amal Kluni poznata je po svojim izraženim jagodicama i elegantnim crtama lica, no njeni obožavatelji se slažu da je na Vogueovim fotkama jedva prepoznatljiva.

- Zašto ste joj AI-jem promijenili lice? Izgleda grozno. Žena ima 50 godina, ne morate je pretvoriti u dvadesetogodišnjakinju - poručila je jedna korisnica.

“Je li Vogue upravo fotošopirao Amal Kluni?”, pitala se druga, dok je treća direktno rekla: “Zašto ste je provukli kroz filtere???”.

“Molim vas ne radite to na ovoj prekrasnoj ženi. Fokus treba biti na njenoj briljantnosti”, nadovezala se četvrta.

Mnogi su se složili s komentarom: “Iskreno, mislila sam da je na prvoj fotki neka druga osoba!”.

# AMAL KLUNI
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.