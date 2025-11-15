Izjava poduzetnice zapalila mreže: "Saznala sam da varaju i odmah ih otpustila"

Američka poduzetnica Nataali Doson izazvala je burnu raspravu nakon što je otkrila da je bez razmišljanja otpustila dvoje zaposlenika kad je saznala da varaju svoje partnere. Odluku je obrazložila u popularnom podkastu, što je odmah izazvalo lavinu podijeljenih reakcija na društvenim mrežama.

Otkaz zbog afere

Nataali Doson, suosnivačica i predsjednica kompanije Kardon Ventures, bila je gošća u podkastu Dajeri of a CEO britanskog poduzetnika Stiva Bartleta. Tokom razgovora, 32-godišnja poduzetnica otkrila je da je dvoje zaposlenika otpustila zbog izvanbračne afere – i da bi, kako tvrdi, to ponovila bez ikakvog oklijevanja.

- Najviše kritika dobila sam nakon što sam na TikToku ispričala da sam otpustila zaposlenika jer sam saznala da vara svog partnera, a osoba s kojom je bila u aferi također je imala partnera - rekla je Doson. „Čim sam to saznala, oboje sam odmah otpustila.“

Dodala je da partneri otpuštenih zaposlenika nisu radili u njenoj kompaniji, ali da je odluka donesena odmah, jer takvo ponašanje ne želi tolerirati u radnom okruženju.

Sukob mišljenja u studiju

Voditelja je odluka iznenadila, uz napomenu da bi mnogi rekli kako se privatni život zaposlenika „ne tiče poslodavca“. Doson je odgovorila da ne želi ulaziti u detalje, ali da se dio incidenta „dogodio u kontekstu posla“.

Ipak, naglasila je da bi zaposlenika otpustila čak i da afera nije bila vezana uz posao. „Ako vara osobu s kojom bi trebao provesti život, mislite li da neće varati i na poslu? Takva osoba je teret za okruženje“, ustvrdila je.