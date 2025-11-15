Izjava poduzetnice zapalila mreže: "Saznala sam da varaju i odmah ih otpustila"

Američka poduzetnica Nataali Doson izazvala je burnu raspravu nakon što je otkrila da je bez razmišljanja otpustila dvoje zaposlenika kad je saznala da varaju svoje partnere. Odluku je obrazložila u popularnom podkastu, što je odmah izazvalo lavinu podijeljenih reakcija na društvenim mrežama.
Otkaz zbog afere
Nataali Doson, suosnivačica i predsjednica kompanije Kardon Ventures, bila je gošća u podkastu Dajeri of a CEO britanskog poduzetnika Stiva Bartleta. Tokom razgovora, 32-godišnja poduzetnica otkrila je da je dvoje zaposlenika otpustila zbog izvanbračne afere – i da bi, kako tvrdi, to ponovila bez ikakvog oklijevanja.
- Najviše kritika dobila sam nakon što sam na TikToku ispričala da sam otpustila zaposlenika jer sam saznala da vara svog partnera, a osoba s kojom je bila u aferi također je imala partnera - rekla je Doson. „Čim sam to saznala, oboje sam odmah otpustila.“
Dodala je da partneri otpuštenih zaposlenika nisu radili u njenoj kompaniji, ali da je odluka donesena odmah, jer takvo ponašanje ne želi tolerirati u radnom okruženju.
Sukob mišljenja u studiju
Voditelja je odluka iznenadila, uz napomenu da bi mnogi rekli kako se privatni život zaposlenika „ne tiče poslodavca“. Doson je odgovorila da ne želi ulaziti u detalje, ali da se dio incidenta „dogodio u kontekstu posla“.
Ipak, naglasila je da bi zaposlenika otpustila čak i da afera nije bila vezana uz posao. „Ako vara osobu s kojom bi trebao provesti život, mislite li da neće varati i na poslu? Takva osoba je teret za okruženje“, ustvrdila je.
Voditelj se nije složio, ističući da se privatno i profesionalno ponašanje često razlikuju. „Ljudi u privatnom životu rade svašta. Ne mislim da je to moj posao“, rekao je Bartlet. Doson je ostala pri svom: „Apsolutno je moj posao. To je ista osoba koja sljedećeg jutra dolazi na posao.“
Internet podijeljen
Isječak rasprave brzo je postao viralan s više od 1,7 miliona pregleda i hiljade komentara. Mišljenja su, očekivano, bila podijeljena.
Neki su njen potez nazvali „kontrolirajućim“ i „sramotnim“, tvrdeći da poslodavci nemaju pravo miješati se u privatni život zaposlenika. „Ono što ljudi rade izvan radnog vremena nije briga kompanije“, poručio je jedan korisnik. Mnogi su doveli u pitanje i zakonitost takvog otkaza.
Drugi su pak podržali Doson, tvrdeći da afere unose kaos na radno mjesto. „Afere donose nepotrebnu napetost, dramu i distrakciju. To puno govori o karakteru osobe“, napisao je jedan komentator. Drugi je dodao: „Ko vara privatno, varat će i poslovno.“
„Štitim kompaniju, ne kažnjavam zaposlenike“
Nakon što je video eksplodirao na internetu, Doson se oglasila i na LinkedInu, poručivši da otkaz nije kazna, nego zaštita poslovnog okruženja. „Kao lideri, odgovorni smo za stvaranje okruženja u kojem ljudi mogu rasti. To uključuje integritet, čak i kada je neugodno“, napisala je, prenosi Njujork Post.
"Ako je neko neiskren privatno, ta neiskrenost ne nestaje u uredu. Karakter je isti. Ako toleriram nepoštenje u jednom području, šaljem poruku svima ostalima.“
Zaključila je da se otkaz ne bi trebao smatrati tabuom. „Kultura koju gradite ovisi o tome šta dopuštate. Pitanje je: šta tolerirate u svom okruženju?“