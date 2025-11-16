MEGAN TREJNOR

Pjevačicu razapinju zbog transformacije: Izgledam bolje nego ikad, a ljudi me napadaju

Uprkos tome, pjevačica je istakla koliko joj je promjena načina života pomogla

Pjevačica Megan Trejnor. Instagram

E. A.

16.11.2025

Pjevačica Megan Trejnor na svakom javnom događaju pokazuje svoje “novo tijelo” nakon što je drastično smršala i to uz pomoć ljekova za mršavljenje, o čemu je i sama govorila.

Ubrzo nakon toga, ljudi su počeli da je napadaju.

Kako navode, Megan je kritikovala mršave ljude, a sada je i sama jedna od njih, pa joj fanovi to zamjeraju.

Uprkos tome, pjevačica je istakla koliko joj je promjena načina života pomogla, ali i zbog čega ne planira da odustane od lijeka za mršavljenje.

- Mrzjela sam ono što vidim u ogledalu - rekla je ona.

Ipak, Megan je očekivala da će dobiti malo više podrške od ljudi koji je prate, međutim, desilo se suprotno.

Megan je očekivala da će dobiti malo više podrške. Instagram

- Prvi put u životu nakon djece brinem o svom zdravlju na najvišem mogućem nivou, nikad se nisam osjećala bolje, izgledam nevjerovatno, ali opet me ljudi napadaju. Fokusirala sam se na zdravlje, ali sve je gore nego prije - rekla je ona za “People”, navodi Super žena.

Kako je otkrila, sa negativnim komentarima se nosi tako što snima pjesme, a baš jedan njen novi singl će biti posvećen tome.

- Ljudi su pisali da sam premršava, a ja sam samo bila fokusirana na zdravlje i fitnes i nikad nisam bila srećnija - kaže Megan.

