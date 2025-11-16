Pjevačicu razapinju zbog transformacije: Izgledam bolje nego ikad, a ljudi me napadaju

Pjevačica Megan Trejnor na svakom javnom događaju pokazuje svoje “novo tijelo” nakon što je drastično smršala i to uz pomoć ljekova za mršavljenje, o čemu je i sama govorila.

Ubrzo nakon toga, ljudi su počeli da je napadaju.

Kako navode, Megan je kritikovala mršave ljude, a sada je i sama jedna od njih, pa joj fanovi to zamjeraju.

Uprkos tome, pjevačica je istakla koliko joj je promjena načina života pomogla, ali i zbog čega ne planira da odustane od lijeka za mršavljenje.

- Mrzjela sam ono što vidim u ogledalu - rekla je ona.

Ipak, Megan je očekivala da će dobiti malo više podrške od ljudi koji je prate, međutim, desilo se suprotno.