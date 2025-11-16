Millie Bobi Brovn srušila internet u božićnom izdanju

Zvijezda serije Stranger Things, 21-godišnja Millie Bobby Brown, ponovo je u središtu pažnje nakon što je na Instagramu objavila video i fotke koje su zapalile internet.

Glumica je predstavila prazničnu kolekciju odjeće za po kući svog brenda Florence by Mills Fashion, nazvanu "Softy Seamless", no jedan je komplet izazvao pravu buru reakcija.

Millie je pozirala u crvenoj majici i minijaturnim božićnim hlačicama, toliko kratkim da bi, prema komentarima, "i sam Djed Mraz morao zaškiljiti da ih vidi".

Očekivano, internet je eksplodirao, a objavu je na Instagramu lajkalo 2,2 miliona ljudi u samo jednom danu.

U videu, Millie pozira poput vilenjaka na polici, uz smiješak predstavljajući sporni komplet.

"Ćao, ljudi. Nosim stvarno decentnu odjeću. Ovo je naš 'softy seamless'. I pomislila sam, koji je bolji način za spavanje na lijepo Badnje veče nego u ovoj stvarno udobnoj, skromnoj, decentnoj odjeći? Idem na set, ali, hm. Pozdrav. Ho, ho, ho!"

Burne reakcije

Dok su boje kompleta bez dileme praznične, kroj je izazvao podijeljene reakcije.

Mnogi obožavatelji pohvalili su razigranost, pristupačnu cijenu i glumičin preduzetnički duh.

S druge strane, javili su se i kritičari. Promotivni video u trenu je prikupio više od milijun pregleda na platformi X, pokrenuvši raspravu o njenom izgledu i, što je mnoge iznenadilo, njenom naglasku.

Rasprava o godinama

Neki korisnici interneta nisu mogli sakriti šok i zbunjenost glumičinim izgledom.

"Ne vjerujem da ima 21 godinu, da ste mi rekli da ima 41, ne bih ni pitao."

"Ima 21 godinu, a izgleda kao da ima 32. To je jednostavno odvratno."

Kriza s naglaskom

Čak ni u predpraznično vrijeme, dežurni kritičari nisu propustili komentarisati njen naglasak.

"Izgubila je svoj britanski naglasak" i "Svi dečki su poludjeli, a ja sam samo zadivljen što joj je naglasak nestao, sada je Amerikanka.", prenosi Index.hr.