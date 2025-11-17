Lijepo iznenađenje iz Hrvatske: Trudna Lana Jurčević

Hrvatska pjevačica Lana Jurčević u drugom je stanju. Iznenađujuću i lijepu vijest Lana je otkrila na svom Instagram profilu.

Objavila je snimak na kom vidimo rezultat testa na trudnoću.

- Dio mene. Drugi dio. Iznenađenje - napisala je uz objavu.

Ovo će biti drugo dijete u porodici popularne pjevačice. Ona je 2023. rodila kćeru Maylu Lily, koju ima s partnerom Filipom Kratofilom. Bila je to trudnoća visokog rizika, a Lana je dobar dio provela u bolnici i pod nadzorom ljekara.

Lana je prije nekoliko dana objavila i novu pjesmu “Dio mene”.