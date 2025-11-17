GLUMICA

Prava domaćica o seksualnosti: Ne volim etikete, mogu i Bred i Anđelina

Iako je tu rečenicu, kako tvrdi, izgovorila kako bi nasmijala koleginice, mnogi su to protumačili kao najavu da se identifikuje kao biseksualna

Kajl Ričards. Instagram

E. A.

17.11.2025

Zvijezda serijala “Prave domaćice Beverli Hilsa” Kajl Ričards (56) otvoreno je progovorila o seksualnosti, ističući da se nalazi u fazi ličnog rasta i promjene.

U razgovoru za Variety rekla je da se više ne ograničava etiketama.

- Ne volim etikete, valjda - izjavila je nakon što se u trejleru 15. sezone čula kako govori: “Može i Bred, može i Anđelina”.

Iako je tu rečenicu, kako tvrdi, izgovorila kako bi nasmijala koleginice, mnogi su to protumačili kao najavu da se identifikuje kao biseksualna.

- Ljudi mogu da misle šta god žele - poručila je.

Ričards je priznala da ju je oduvijek privlačio njen tip – visok, taman i zgodan, aludirajući na supruga Maurisija Umanskog od kog se razdvojila 2023. godine.

- Rastem i evoluiram, i moj um se otvorio. Ne znam šta budućnost nosi, i dobro mi je s tim - objasnila je.

Kada su joj novinarke napomenule da su obje lezbejke, Ričards se nasmijala i rekla: “Prije mi to nikada ne bi palo na pamet, a sada mi djeluje kao sasvim validna opcija”.

Bez pritiska i bez žurbe – tako ide dalje.

- Ne želim da me iko upoznaje sa nekim. Šta god da se desi – desi se. Dobro mi je i samoj sa sobom - dodala je rijaliti glumica.

Spekulacije o njenoj seksualnosti traju još od 2023, kada se pojavila u provokativnom muzičkom spotu kantri pjevačice Morgan Vejd. Svjedoci su taj odnos opisali kao veoma intiman, a njih dvije su kasnije više puta viđane zajedno.

Ričards je majka četiri kćerke. Sa Umanskim je bila u braku 27 godina.

# KAJL RIČARDS
