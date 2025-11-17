Prava domaćica o seksualnosti: Ne volim etikete, mogu i Bred i Anđelina

Zvijezda serijala “Prave domaćice Beverli Hilsa” Kajl Ričards (56) otvoreno je progovorila o seksualnosti, ističući da se nalazi u fazi ličnog rasta i promjene.

U razgovoru za Variety rekla je da se više ne ograničava etiketama.

- Ne volim etikete, valjda - izjavila je nakon što se u trejleru 15. sezone čula kako govori: “Može i Bred, može i Anđelina”.

Iako je tu rečenicu, kako tvrdi, izgovorila kako bi nasmijala koleginice, mnogi su to protumačili kao najavu da se identifikuje kao biseksualna.

- Ljudi mogu da misle šta god žele - poručila je.

Ričards je priznala da ju je oduvijek privlačio njen tip – visok, taman i zgodan, aludirajući na supruga Maurisija Umanskog od kog se razdvojila 2023. godine.

- Rastem i evoluiram, i moj um se otvorio. Ne znam šta budućnost nosi, i dobro mi je s tim - objasnila je.