Miss Universe finalistica odrekla se titule: Svijetom odjeknula poruka koju je poslala

Manekenka Olivija Jas (Olivia Yace) saopćila je da se povlači s titule Miss Universe Afrike i Okeanije, samo nekoliko dana nakon što je na ovogodišnjem izboru za Miss Universe u Bangkoku ostvarila plasman među pet najboljih.

Njena neočekivana odluka odjeknula je u svijetu ljepote i izazvala niz reakcija među fanovima i pratiocima izbora.

Poštovanje i dostojanstvo

- Kao predstavnica Obale Slonovače na takmičenju za Miss Universe 2025. u Bangkoku, iz prve ruke sam se uvjerila da sam sposobna postići velike stvari uprkos nedaćama. Međutim, da bih nastavila ovim putem, moram ostati vjerna svojim vrijednostima: poštovanje, dostojanstvo, izvrsnost i jednake mogućnosti su najjače odlike koje me vode - između ostalog je napisala i dodala da više neće sarađivati s Miss Universe na bilo koji način.

Također je navela da je njena najveća želja da bude uzor nadolazećim generacijama, odnosno mladim djevojkama.

- Ohrabrujem ih da pomjeraju svoje granice, da samouvjereno ulaze u prostorije za koje vjeruju da im nije tu mjesto i da ponosno prihvate svoj identitet - navela je, dodajući da je njena posvećenost ovom cilju razlog zašto je odlučila podnijeti ostavku: