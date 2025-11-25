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UNATOČ USPJEHU

Miss Universe finalistica odrekla se titule: Svijetom odjeknula poruka koju je poslala

Da bih nastavila ovim putem, moram ostati vjerna svojim vrijednostima, poručila je Jas

Olivija Jas. Instagram

A. P.

25.11.2025

Manekenka Olivija Jas (Olivia Yace) saopćila je da se povlači s titule Miss Universe Afrike i Okeanije, samo nekoliko dana nakon što je na ovogodišnjem izboru za Miss Universe u Bangkoku ostvarila plasman među pet najboljih. 

Njena neočekivana odluka odjeknula je u svijetu ljepote i izazvala niz reakcija među fanovima i pratiocima izbora.

Poštovanje i dostojanstvo

- Kao predstavnica Obale Slonovače na takmičenju za Miss Universe 2025. u Bangkoku, iz prve ruke sam se uvjerila da sam sposobna postići velike stvari uprkos nedaćama. Međutim, da bih nastavila ovim putem, moram ostati vjerna svojim vrijednostima: poštovanje, dostojanstvo, izvrsnost i jednake mogućnosti su najjače odlike koje me vode - između ostalog je napisala i dodala da više neće sarađivati s Miss Universe na bilo koji način.

Također je navela da je njena najveća želja da bude uzor nadolazećim generacijama, odnosno mladim djevojkama.

- Ohrabrujem ih da pomjeraju svoje granice, da samouvjereno ulaze u prostorije za koje vjeruju da im nije tu mjesto i da ponosno prihvate svoj identitet - navela je, dodajući da je njena posvećenost ovom cilju razlog zašto je odlučila podnijeti ostavku:

- Napuštanje uloge Miss Universe Afrike i Okeanije omogućit će mi da se u potpunosti posvetim odbrani vrijednosti koje cijenim. Pozivam ljude crne puti, afričke, karipske, američke i zajednice koje vode porijeklo iz Afrike - nastavite dolaziti u prostore gdje vas ne očekuju. Otvorimo put braći i sestrama koji će nas slijediti. Nikada ne dozvolite nikome da definira ko smo ili ograničava naš potencijal. Naše prisustvo je važno i naši glasovi se moraju čuti. 

Zahvalna na podršci

Na kraju je čestitala pobjedu Miss Universe Meksika Fatimi Boš (Bosch) i poželjela brz oporavak Miss Jamajke Gabrijeli Henri (Gabrielle Henry).

- Duboko sam zahvalna na podršci koju sam dobila i na nezaboravnim iskustvima koja su me oblikovala. Sada ću nastaviti svoje putovanje drugačije, s istom odlučnošću da uzdižem i inspirišem. Hvala svima koji su bili dio ove izuzetne avanture. Nastavimo braniti naše vrijednosti i zajedno težiti ka izvrsnosti - zaključila je Jas. 

# MISS UNIVERSE
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