Organizatori izbora za mis upiru prstom u povrijeđenu Jamajkanku: Nije pazila

Nakon što je mis sa Jamajke Gabriel Henri pala sa bine tokom preliminarne runde takmičenja za mis univerzuma na Tajlandu i završila u bolnici, gdje se još nalazi, jedna od učesnica otkriva kako su reagovali organizatori.

Mis Haitija, Melisa Sapini tvrdi za People da su učesnice pozvane na sastanak gdje je, prema njenim riječima, osoblje prvo okrivilo Enri.

- Prva stvar koju je rekao član tima bila je da nije pazila - otkrila je Sapini, negodujući zbog takvog odnosa.

Sapini dodaje da su zatim rekli kako je “bezbjednost prioritet”, ali da je cijela situacija bila zastrašujuća i neadekvatno tretirana.

Sa druge strane, organizatori tvrde da se incident desio jer je Henri propustila znak i možda nije gledala gdje hoda, ali da, kako tvrde, “niko nije krivio nju”.

Bina je bila sigurna i široka, dok nijedna druga takmičarka nije imala problem.