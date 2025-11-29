Kris Džener bira mjesto za sahranu cijele porodice: "Da niko ne paniči ako se nešto desi"

Glava rijaliti porodice Kardašijan-Džener, čuvena Kris Džener želi da izgradi vlastiti mauzolej u kojem bi porodica bila sahranjena, otkrila je tokom sedme sezone serije “The Kardashians”.

Naime, 70-godišnja Kris izjavila je da je “vrijeme” da porodica odluči šta želi da bude urađeno kada jednog dana umru, pa je zajedno sa kćerkom Kloi (41) posjetila groblje kako bi pogledale moguće lokacije za sahranu.

Prije toga, Kris je putem FaceTimea razgovarala sa kćerkama i predložila da porodica “izgradi mauzolej” za sebe.

- Pošto imam malo OCD-a i volim da sve bude uredno i organizovano, osjećam se odgovornom kao glava porodice da sve stavim na istu stranu, da budemo spremni i da niko ne paniči ako se nešto desi - rekla je Kris u ispijovesti.

Kris je dodala da zna da ide na nebo, ali smatra da je “velika stvar” gdje će se naći njeno tijelo.