Ko je Aida Čičkušić koju je zaprosio bh. teniser Damir Džumhur?

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur zaprosio je svoju djevojku Aidu Čičkušić, koja je izgovorila „da“. Džumhur je ovu godinu završio na 65. mjestu ATP liste i nalazi na odmoru gdje uživa u čarima polarne svjetlosti u Laponiji. Tamo je odlučio iznenaditi svoju djevojku i zaprosio je. Aida je doktorica stomatologije iz Tuzle.

Aidina objava . Screenshot Aidina objava . Screenshot

- Nakon što sam napokon smirila utiske, mogu da podijelim sa vama jednu preslatku vijest. Rekla sam DA - napisala je Čičkušić uz fotografiju zaručničkog prstena. Damir iza sebe ima solidnu sezonu, a možda jedan od razloga za bolje igre ove godine leži u činjenici da se ponovo zaljubio. Ove godine je otkriveno da je njegovo srce zarobila Aida Čičkušić.

Ova ljepotica koja plijeni svojom ljepotom viđena je na nekoliko turnira kako bodri bh. tenisera, prije svih na Rolan Garosu i Vimbdonu.

Mlada doktorica u Tuzli ima i privatnu ordinaciju, bavi se estetskim zahvatima. Mnogi je svrstavaju među najljepše djevojke u svijetu tenisa. Kažu da je i ikona stila. Džumhur iza sebe ima brak sa bivšom manekenkom Barbarom Šegetin s kojim ima sina Luku.