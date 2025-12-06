Bakinih 36.000 eura pretvorila u silikone: Berlinska Barbie šokira Evropu

Paris je odrasla u Berlinu. Veći dio djetinjstva provela je s bakom, koja ju je odgajala i podržavala u njezinim odlukama.

Ima nekoliko tetovaža, uključujući jednu posvećenu svojoj baki.

Sa 17 godina podvrgnula se prvoj estetskoj operaciji - povećanju usana.

Od malih nogu obožavala je Barbie lutke, što je kasnije utjecalo na njenu želju za transformacijom.

Do sada je imala više od 15 estetskih zahvata, uključujući povećanje grudi, rinoplastiku i filere.

Potrošila je, kako je rekla, više od 30.000 funti (oko 36.000 eura) na estetske zahvate.

Baka joj je financijski pomogla u nekim zahvatima, iako je smatrala da je Paris pretjerala s operacijama.

Na Instagramu ima više od 400.000 pratitelja, a sudjelovala je u njemačkom reality showu 'Die Alm' 2021. godine.

Surađivala je s raznim modnim i kozmetičkim brendovima kao ambasadorica. Objavila je nekoliko glazbenih singlova.

'Preferiram ružičastu boju u svojoj garderobi jer odražava Barbie estetiku', izjavila je.

Redovito vježba kako bi održala figuru, kombinirajući kardio i trening snage. 'Prava sam umjetnost', rekla je za sebe.

'Pridržavam se uravnotežene prehrane, ali ponekad uživam u slatkišima', kaže.

Osim operacija, redovito posjećuje kozmetičke salone za njegu kože.

Preferira pop glazbu, a omiljena pjevačica joj je Britney Spears.

Divi se stilu Kim Kardashian i Nicki Minaj.

Planira lansirati vlastitu liniju kozmetike.

Ima strah od visine, što je priznala u jednom intervjuu.

Dio svojih prihoda donira, kako tvrdi, u humanitarne svrhe, posebno za djecu bez roditelja.



