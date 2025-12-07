Influenserica šokirala izjavom: Imam fetiš na Djeda Mraza, posebno mi je seksi njegova brada

Popularna američka influenserica i manekenka Kesedi Kosa (Kassidie) govorila je za Daily Mail, te je tokom prilikom otkrila kako je privlači Djed Mraz.

- Imam taj jedan fetiš... Privlači me Djed Mraz. On je tako šarmantan, pun brige, a za mene i seksi. Kad ga vidim u crvenom odijelu.. I nije samo stvar izgleda, već svega onog dobrog što predstavlja – rekla je 25-godišnja influenserica.

Dodaje kako je Djed Mraz veći od života.

- Brada mi je posebno seksi – kazala je ona.

Nju, kako tvrdi, oduvijek privlači Djed Mraz, pa se zato posebno veseki ovom blagdanskom razdoblju. Kaže kako bi jako voljela biti gospođa Božićnjak i stalno peći kolače za svojeg djedicu. Na Instagramu je prati gotovo tri miliona ljudi.

- Sviđa mi se i što ima malo veći trbuh. To mi je neodoljivo - poručuje ona.