Starleta kupila stan u Dubaiju: Vrtoglava cifra za luksuznu nekretninu

Starleta i pjevačica Dušica Grabović (45) svoj privatni život drži dalje od očiju javnosti, ali se na društvenim mrežama često oglašava. Nedavno je otkrila da je kupila stan vrijedan pola miliona eura, a s partnerom je do sada samo jednom fotografisana.

Dušica je za Hype TV ranije izjavila:

– Kupila sam stan od pola miliona eura u Dubaiju, služi me robot 24 sata.

Na Instagramu je sada podijelila provokativan snimak na kojem pozira u uskim helankama i jaknici istog dezena, koju je otkopčala pa su grudi bile u prvom planu.

Govoreći ranije o odnosima i ljubavi, Dušica je otvoreno pričala i o problemima koje je imala s muškarcima, kao i o intimnim snimcima koje posjeduje u telefonu.

Za “Grand” je tada rekla:

– Ja mislim da kad bacite fokus na jedan segment života, onda vam to ide. Ako bacite na posao, onda vam posao ide, a kad nađete ljubav, onda ide ljubav, pa posao stavite malo sa strane. Mislim da ne može i jedno i drugo. Bitan je balans u odnosu dvoje ljudi, u smislu odricanja od komfora na koji smo navikli ako pričamo o ljubavi, ali mora neko da razumije i ovaj posao kojim se bavimo.