Voditelj raskrinkao Kim Kardašijan: Nikada nisam rekao da je lažirala pljačku u Parizu

Hauard Stern odbacio je tvrdnje Kim Kardašijan da je ismijavao ili dovodio u pitanje autentičnost njene traumatične pljačke iz 2016. u Parizu, poručivši da postoje jasni dokazi o onome što je zaista rekao.

U najnovijoj epizodi programa “The Howard Stern Show”, slavni voditelj je kazao da je iznenađen optužbama i pojasnio da je zajedno sa dugogodišnjom saradnicom pregledao arhivu emisija iz tog perioda.

- Optužila me da sam rekao kako je inscenirala pljačku u Parizu. Pregledali smo snimke – i to je daleko od istine - rekao je Stern.

Kako bi to dokazao, emitovao je snimak iz 2016. u kojem je detaljno govorio o incidentu, naglašavajući da vjeruje da je Kardašijan tada prošla kroz istinsku traumu.

- Ako je ova žena bila opljačkana pod prijetnjom oružja, bačena u kadu i vezana – to je zastrašujuće - rekao je tada Stern, dodajući da bi, ukoliko bi se ispostavilo da je riječ o prevari, oni koji su to inscenirali trebalo da idu u zatvor.

U originalnom razgovoru, on je jasno istakao da ne vjeruje da je pljačka bila lažirana.

Nakon što je pustio snimak, Stern je istakao da je njegova priča bila “sasvim fer” i da se odnosila isključivo na komentarisanje glasina koje su u to vrijeme kružile.

Stern je kroz šalu dodao da je ironično što se jedini put kada porodica Kardašijan nije imala kamere oko sebe dogodilo nešto stvarno dramatično.

U najnovijoj epizodi serije “The Kardashians” emitovanoj na platformi Hulu, Kim je optužila voditelja da ju je godinama ismijavao i tvrdio da je pljačka izmišljena.

- Govorio je da sam bolesna i da sam sve izmislila. Bio je toliko uvjeren u to - rekla je u ispovijesti, naglasivši da su njegove riječi na nju ostavile dubok utisak.

Kardašijan je u emisiji navela i da je njen bivši suprug, reper Kanje Vest, takođe vjerovao da je pljačka bila prevara.

U stvarnosti, francuski sud je ranije ove godine proglasio osmoricu pljačkaša krivima za incident tokom kojeg je Kim opljačkana i izgubila je devet miliona dolara vrijedan nakit.