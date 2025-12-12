Dizajnerica razbjesnila žene: Ovaj komad izbacite iz ormara, zbog njega izgledate jeftino

Mnogima su traperice omiljeni komad u ormaru, no prema čuvenoj dizajnerici Carolini Herreri, one su – znak neotmjenosti. Herrera, jedna od najutjecajnijih žena modnog svijeta, nedavno je izazvala veliku raspravu izjavom da nošenje traperica nakon 30. godine, kao i duge kose nakon 40., smatra potpuno neprimjerenim.

Već više od tri decenije uspješno vodi svoje modno carstvo koje obuhvata odjeću, vjenčanice, parfeme i modne dodatke. I sama je simbol elegancije, a svojim izjavama često naglašava važnost sofisticiranog, odmjerenog stila. Otkrila je da nikada ne nosi mini suknje ni bikinije jer ih smatra primjerenijim mlađim ženama. U istom tonu, tvrdi da žene u tridesetima i kasnije trebaju promišljenije birati odjeću.

Herrera posebno naglašava da žene nakon 40. godine trebaju nositi kraću kosu, koju smatra gracioznijom i skladnijom s godinama.

- Žena mora prirodno stariti i ne pokušavati glumiti godine u kojima nije, jer će izgledati smiješno. Često na ulici vidim žene koje s leđa izgledaju vrlo lijepo s dugom kosom i mini suknjicama, ali kad se okrenu, shvatim da imaju godina iza sebe - rekla je dizajnerica.

Dodaje i da je upravo pokušaj da se izgleda mlađe ono što ženu zapravo postaruje, jer odaje nesigurnost.

- Ne vjerujem u trendove, jer zbog njih svi izgledaju kao da nose uniforme. Pojavi se jedan trendi komad i odjednom svi izgledaju isto - zaključila je Herrera.

Njene riječi otvorile su široku diskusiju o tome šta znači odijevati se otmjeno, koje su granice „prikladnih godina“, ali i koliko je važno da stil ostane izraz lične autentičnosti.