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MODNA SCENA

Dizajnerica razbjesnila žene: Ovaj komad izbacite iz ormara, zbog njega izgledate jeftino

Herrera posebno naglašava da žene nakon 40. godine trebaju nositi kraću kosu

Tamara Kalinić. Instagram

E. A.

12.12.2025

Mnogima su traperice omiljeni komad u ormaru, no prema čuvenoj dizajnerici Carolini Herreri, one su – znak neotmjenosti. Herrera, jedna od najutjecajnijih žena modnog svijeta, nedavno je izazvala veliku raspravu izjavom da nošenje traperica nakon 30. godine, kao i duge kose nakon 40., smatra potpuno neprimjerenim.

Već više od tri decenije uspješno vodi svoje modno carstvo koje obuhvata odjeću, vjenčanice, parfeme i modne dodatke. I sama je simbol elegancije, a svojim izjavama često naglašava važnost sofisticiranog, odmjerenog stila. Otkrila je da nikada ne nosi mini suknje ni bikinije jer ih smatra primjerenijim mlađim ženama. U istom tonu, tvrdi da žene u tridesetima i kasnije trebaju promišljenije birati odjeću.

Herrera posebno naglašava da žene nakon 40. godine trebaju nositi kraću kosu, koju smatra gracioznijom i skladnijom s godinama.

- Žena mora prirodno stariti i ne pokušavati glumiti godine u kojima nije, jer će izgledati smiješno. Često na ulici vidim žene koje s leđa izgledaju vrlo lijepo s dugom kosom i mini suknjicama, ali kad se okrenu, shvatim da imaju godina iza sebe - rekla je dizajnerica.

Dodaje i da je upravo pokušaj da se izgleda mlađe ono što ženu zapravo postaruje, jer odaje nesigurnost.

- Ne vjerujem u trendove, jer zbog njih svi izgledaju kao da nose uniforme. Pojavi se jedan trendi komad i odjednom svi izgledaju isto - zaključila je Herrera.

Njene riječi otvorile su široku diskusiju o tome šta znači odijevati se otmjeno, koje su granice „prikladnih godina“, ali i koliko je važno da stil ostane izraz lične autentičnosti.

# CAROLINA HERERA
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