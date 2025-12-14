Model Emma Golijanin za "Avaz": Od Sarajeva do svjetskih pista

Emma Golijanin, međunarodno priznata manekenka, model i producentica, godinama gradi karijeru na svjetskoj modnoj sceni – od egzotičnih plaža Maldiva do najvećih modnih platformi u SAD.

Osim modelinga, Ema danas aktivno djeluje i kroz svoju produkcijsku kuću „44 AEONS“, a njena životna filozofija, radna etika i posvećenost unutrašnjem razvoju inspiracija su mnogima.

U razgovoru za “Dnevni avaz”, Ema je otvoreno govorila o karijeri, putovanjima, mentalnoj snazi, izazovima u modnoj industriji te profesionalnim planovima koji su pred njom.

Ponosna i sretna

Vaša karijera u manekenstvu je međunarodna i vrlo dinamična. Koji projekt ili kampanja Vam je ostala najposebnija i zašto?

- Najdraža su mi bila snimanja kampanja kupaćih kostima na lokacijama kao što su Maldivi, Monument Valley u Arizoni i Bryce Canyon u Utahu. Volim da putujem i sretna sam što sam kroz ovaj posao uspjela da obiđem jako lijepe i historijske lokacije.

Kako balansirate između života u SAD i veze sa svojom rodnom Bosnom i Hercegovinom?

- Mogla bi malo češće da posjetim BiH, ali sam mnogo zauzeta poslom. Često prijateljima i poslovnim kolegama pričam kako je bogata naša historija i lijepa naša država. Uvijek sam bila sretna i ponosna što sam rođena u Sarajevu.

Miami Swim Week je jedan od vodećih modnih događaja u svijetu. Koje iskustvo šetanja tamošnjom pistom je za Vas najvrednije?

- Prva revija za dizajnericu Liliana Montoya, koju sam otvorila i hodala uz dizajnericu na defile 2017. godine, a i također prva revija koju sam producirala za Swim Week 2021. godine kad sam tek otvorila svoju produkcijsku kompaniju.

U mnogim intervjuima govorite o važnosti mentalne snage i samorazvoja. Kako to primjenjujete u svom svakodnevnom radu?

- Uz zdrave navike poput vježbanja, meditacije, čitanja knjiga, trudim se da živim u sadašnjem trenutku i volim da učim od ljudi koji su uspješniji ili stariji od mene i koji imaju različite karijere.

Unutrašnja ljepota

Ljepota i samopouzdanje često se povezuju s fizičkim izgledom, ali Vi naglašavate unutrašnju ljepotu. Kako objašnjavate taj balans?

- Meni je uvijek bilo važnije da li sam dobra osoba nego kako izgledam. Naravno, njega i fizički izgled su mi jako služili u karijeri, ali unutrašnja ljepota, kao što su ljubaznost, saosjećanje, samopouzdanje i autentičnost, koji zrače iznutra i pokazuju se kroz postupke – to me čini sretnom i pomaže mi da imam autentičnu povezanost s ljudima oko sebe.

Osim manekenstva, bavite se i produkcijom kroz kuću „44 AEONS“. Koji su Vaši kreativni ciljevi u toj oblasti?

- U posljednje tri godine radili smo mnogo evenata i revija, ali sad smo započeli da radimo više dokumentaraca i reklama, i nadam se uskoro i filmova.

Putovanja su važan dio Vaše karijere. Koje mjesto Vas je najviše inspirisalo i zašto?

- Monument Valley u zapadnoj Americi, koji pripada Navajo naciji (Indijancima), jako je poseban i duhovan. Osjećala sam se mirno i sretno tamo. Pustinja je puna misterije. Piramide u Egiptu i Amazonski dio Perua su mi isto u jako lijepom sjećanju i voljela bih provesti više vremena tamo.

Šta smatrate najvećom preprekom u modnoj industriji, posebno za manekenke iz regiona?

- Trenutno društvene mreže, jer mnogo agenata i kompanija trenutno gleda koliko neko pratilaca ima, umjesto druge kvalitete koje su se nekad gledale kod modela poput hodanja pistom itd. Mislim da naša regija ima prelijepih djevojaka, ali, nažalost, nema dovoljno konekcija s jakim internacionalnim agentima i agencijama i mnoge djevojke moraju same da odu u veće modne gradove o svom trošku i idu na razne kastinge da bi bukirale neki posao.

Pandemija je utjecala na mnoge karijere. Kako ste Vi u tom periodu radili na sebi i svojoj profesionalnoj budućnosti?

- Ja sam tokom pandemije provela mnogo vremena čitajući i šetajući uz obalu i pitajući se šta je naredni korak za mene. Tada sam odlučila da otvorim svoju produkcijsku kompaniju, jer, vjerovali ili ne, ja više uživam da sam iza nego ispred kamere.

Mislim da naša regija ima prelijepih djevojaka, ali, nažalost, nema dovoljno konekcija s jakim internacionalnim agentima.