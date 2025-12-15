Isplivali svi detalji svadbe Knezove kćerke: Ksenijin vjerenik iz imućne porodice

Bivša članica grupe „Hurricane“, Ksenija Knežević, nedavno se zaručila za dugogodišnjeg izabranika Nikolu Todorovića Todora. Ksenijin otac, pjevač Nenad Knežević Knez, otkrio je da će svadba biti u maju, a sada su isplivali i detalji.

Todor potiče iz imućne porodice, pa će vjenčanje biti veliko i neće se štedjeti, prenosi Pink.

Ksenija želi bajkovito vjenčanje, a iako su mnogi mislili da će imati skromnu svadbu, odlučila se za svadbeno slavlje s velikim brojem gostiju. Ksenijin budući suprug ima kuću u Crnoj Gori, gdje često provode vrijeme, dok žive na Vračaru u Beogradu.

Nikolinin otac je advokat, dok on ima razvijen biznis. Nikola je suvlasnik prodavnica burgera u Beogradu, kojih ima na nekoliko lokacija. To ne treba da čudi, s obzirom na to da je strastveni kuhar.

Ksenija i Todorović su se zaručili na Santoriniju, odakle je ona objavila fotografiju zaručničkog prstena, a svadba će biti održana u Beogradu.