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Isplivali svi detalji svadbe Knezove kćerke: Ksenijin vjerenik iz imućne porodice

Ksenija želi bajkovito vjenčanje, a iako su mnogi mislili da će imati skromnu svadbu

Ksenija i Knez. Pink

E. A. / Pink

15.12.2025

Bivša članica grupe „Hurricane“, Ksenija Knežević, nedavno se zaručila za dugogodišnjeg izabranika Nikolu Todorovića Todora. Ksenijin otac, pjevač Nenad Knežević Knez, otkrio je da će svadba biti u maju, a sada su isplivali i detalji.

Todor potiče iz imućne porodice, pa će vjenčanje biti veliko i neće se štedjeti, prenosi Pink.

Ksenija želi bajkovito vjenčanje, a iako su mnogi mislili da će imati skromnu svadbu, odlučila se za svadbeno slavlje s velikim brojem gostiju. Ksenijin budući suprug ima kuću u Crnoj Gori, gdje često provode vrijeme, dok žive na Vračaru u Beogradu.

Nikolinin otac je advokat, dok on ima razvijen biznis. Nikola je suvlasnik prodavnica burgera u Beogradu, kojih ima na nekoliko lokacija. To ne treba da čudi, s obzirom na to da je strastveni kuhar.

Ksenija i Todorović su se zaručili na Santoriniju, odakle je ona objavila fotografiju zaručničkog prstena, a svadba će biti održana u Beogradu.

# KNEZ
# KSENIJA
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