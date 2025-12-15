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KRALJEVSKA PORODICA

Dirljiva poruka Kejt Midlton preminulima od raka: Svaki cvijet je uspomena

U jednom trenutku može se vidjeti mala ručno napisana poruka smještena u travi

Instagram

E. A.

15.12.2025

Princza od Velsa Kejt Midlton (43) posjetila je izložbu u Londonu i ostavila ručno napisanu poruku u čast onih koji su izgubili život u borbi protiv raka.

Poruka je postavljena u "Ever After Garden" prostoru, u kom se prikupljaju sredstva za organizaciju “Royal Marsden Cancer Charity”.

Kejt je na zvaničnom Instagram profilu princa i princeze od Velsa objavila snimak, ističući trenutke iz vrta prepunog svjetlucavih bijelih ruža.

- Hvala svima koji su doprinijeli ‘Ever After Gardenu’, koji prikuplja vitalna sredstva za ‘Royal Marsden Cancer Charity’. Svaki cvijet, svjetlo, uspomena je na zajedničku ljubav, sjećanja i nadu - napisala je Kejt.

U jednom trenutku može se vidjeti mala ručno napisana poruka smještena u travi.

- U ljubavnoj uspomeni na sve koji su izgubili život zbog raka - dodala je Kejt.

- Ever After Garden” prikazuje više od 30.000 svjetlucavih bijelih ruža i od otvaranja 2019. godine prikupio je više od 1,6 miliona dolara za “Royal Marsden NHS Foundation Trust - vodeću bolnicu i istraživački centar za rak.

Kejt je svoju dijagnozu raka objavila u 2024. godine.

Ove godine zvanično je objavila da je u remisiji.

# KEJT MIDLTON
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