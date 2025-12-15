Influenserica u suzama progovorila o raskidu: Baš je teško i boli

Američka influenserka Aliks Erl, po mnogima najpoznatija na svijetu, prvi put se javno oglasila povodom raskida s NFL igračem Brekstonom Beriosom, priznajući da prolazi kroz izuzetno emotivan i težak period.

U suzama, obraćajući se pratiocima na TikToku, gdje je prati više od osam miliona ljudi, otvoreno je govorila o razlozima kraja veze.

- Brekston i ja više nismo zajedno - rekla je Erl u video-snimku.

- Od juna smo praktično u vezi na daljinu i nismo imali priliku da se viđamo onoliko često koliko bismo željeli. To mi je bilo jako teško - opisala je.

Dvadestčetvorogodišnja influenserka, koja je nedavno učestvovala u 34. sezoni emisije “Dancing With the Stars”, otkrila je da joj je boravak u Los Anđelesu tokom snimanja veoma prijao i da je čak razmišljala o trajnom preseljenju, što je dodatno zakomplikovalo odnos s Beriosom, koji trenutno igra za Hjuston Teksanse.

- Shvatila sam da me ta pomisao plaši jer bi značila da nijesmo na istom mjestu - rekla je Erl.

- Dio mene želi da se sada fokusira na sebe. Osjećam da ne mogu biti ono što je Brekstonu potrebno - dopunila je.

Dodala je da želi da njen bivši partner ima nekoga ko će mu biti podrška u svakom trenutku.

- On to od mene nije ni tražio, ali sam se stalno osjećala krivom - priznala je.

Iako ga je opisala kao najboljeg prijatelja, Aliks je naglasila da joj je raskid veoma teško pao.

- Imam osjećaj da smo trenutno na dva različita životna puta i to baš boli - rekla je, ističući da su, uprkos svemu, ostali u dobrim odnosima.