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HRVATSKA GLUMICA

Jelena Veljača dirljivom porukom čestitala deseti rođendan svojoj mezimici

Veljača je kroz fotografije prikazala različite trenutke iz života svoje kćerke, od pojavljivanja na događajima do spontanih trenutaka na putovanjima

E. A.

15.12.2025

Hrvatska glumica Jelena Veljača (44) čestitala je rođendan svojoj kćerki Leni na društvenim mrežama povodom njenog desetog rođendana. U emotivnoj objavi napisala je: „Don't you know you are everything to me? 10 full years of the bliss of being your mom“, ističući koliko uživa u zajedničkim putovanjima, druženjima s prijateljima i gledanju Leninih spontanih trenutaka i nevinog humora.

Veljača je kroz fotografije prikazala različite trenutke iz života svoje kćerke, od pojavljivanja na događajima do spontanih trenutaka na putovanjima i plaži. Kao aktivistkinja i dugogodišnja kolumnistica, napomenula je i važnost roditeljskog nadzora nad društvenim mrežama, naglašavajući da je odgoj djeteta zahtjevan, ali nužan.

Lena je jedino dijete Jeleninog i bivšeg supruga, hrvatskog glumca Dražena Čučeka (55). Čuček i Veljača bili su u braku od 2015. do 2018. godine, a nakon razvoda ostali su u prijateljskim odnosima i zajednički odgajaju kćerku.
# JELENA VELJAČA
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