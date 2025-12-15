Jelena Veljača dirljivom porukom čestitala deseti rođendan svojoj mezimici

Hrvatska glumica Jelena Veljača (44) čestitala je rođendan svojoj kćerki Leni na društvenim mrežama povodom njenog desetog rođendana. U emotivnoj objavi napisala je: „Don't you know you are everything to me? 10 full years of the bliss of being your mom“, ističući koliko uživa u zajedničkim putovanjima, druženjima s prijateljima i gledanju Leninih spontanih trenutaka i nevinog humora.

Veljača je kroz fotografije prikazala različite trenutke iz života svoje kćerke, od pojavljivanja na događajima do spontanih trenutaka na putovanjima i plaži. Kao aktivistkinja i dugogodišnja kolumnistica, napomenula je i važnost roditeljskog nadzora nad društvenim mrežama, naglašavajući da je odgoj djeteta zahtjevan, ali nužan.