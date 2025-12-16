Glumica uživa u braku sa ženom: Ona jednostavno ne podnosi gluposti

Glumica Kristen Stjuart (35) progovorila je o braku sa scenaristkinjom Dilan Mejer (38) manje od godinu nakon što su se vjenčale u Los Anđelesu.

Ona je za Esquire rekla da ju je brak naučio da postoji “snaga u brojevima”.

- Predivno je imati porodicu. Predivno je da nisi izgubljena individua. Dilan je ušla u moj život i odmah sam shvatila koliko je važno pažljivo birati ljude koji vas okružuju - kaže Stjuart.

Glumica je dodala da uživa.

- Dilan jednostavno ne podnosi gluposti. Možda se ne čini da je uvijek tako, ali ja sam u suštini "dobar tip" - istakla je glumica.