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HOLIVUD

Glumica uživa u braku sa ženom: Ona jednostavno ne podnosi gluposti

Predivno je da nisi izgubljena individua. Dilan je ušla u moj život i odmah sam shvatila koliko je važno pažljivo birati ljude, rekla je Stjuart

Glumica Kristen Stjuart. Instagram

E. A.

16.12.2025

Glumica Kristen Stjuart (35) progovorila je o braku sa scenaristkinjom Dilan Mejer (38) manje od godinu nakon što su se vjenčale u Los Anđelesu.

Ona je za Esquire rekla da ju je brak naučio da postoji “snaga u brojevima”.

- Predivno je imati porodicu. Predivno je da nisi izgubljena individua. Dilan je ušla u moj život i odmah sam shvatila koliko je važno pažljivo birati ljude koji vas okružuju - kaže Stjuart.

Glumica je dodala da uživa.

- Dilan jednostavno ne podnosi gluposti. Možda se ne čini da je uvijek tako, ali ja sam u suštini "dobar tip" - istakla je glumica.

Ona je istakla i koliko je važno imati partnera koji podseća da je život u sopstvenim rukama.

- To je ohrabrujuće – biti sa nekim ko ti pokazuje da život držiš u svojim rukama - podvukla je.

Javno su potvrdile vezu još 2019. godine, vjerile se 2021. i vjenčale 2025. godine.

# KRISTINA STJUART
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