Glumica uživa u braku sa ženom: Ona jednostavno ne podnosi gluposti

Glumica Kristen Stjuart (35) progovorila je o braku sa scenaristkinjom Dilan Mejer (38) manje od godinu nakon što su se vjenčale u Los Anđelesu.
Ona je za Esquire rekla da ju je brak naučio da postoji “snaga u brojevima”.
- Predivno je imati porodicu. Predivno je da nisi izgubljena individua. Dilan je ušla u moj život i odmah sam shvatila koliko je važno pažljivo birati ljude koji vas okružuju - kaže Stjuart.
Glumica je dodala da uživa.
- Dilan jednostavno ne podnosi gluposti. Možda se ne čini da je uvijek tako, ali ja sam u suštini "dobar tip" - istakla je glumica.