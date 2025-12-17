Imala operaciju glave, sada ne može da govori: Uhapšen biznismen kog je manekenka optužila da je brutalno pretukao

Biznismen Dmitrij Kuzmin, koji je osumnjičen da je ranije ovog mjeseca pretukao svoju djevojku manekenku Anželiku Tartanovu u njenom stanu u Moskvi, konačno je uhapšen.

Nakon hapšenja, njemu je određen kućni pritvor i prijeti mu kazna zatvora do osam godina zbog nanošenja teških tjelesnih povreda.

Anželika, koja je optužila svog bivšeg partnera da ju je zvjerski pretukao, primljena јe u bolnicu sa višestrukim povredama, hematomima po tijelu i potresom mozga. U bolnici јe podvrgnuta i operaciji glave.

Manekenka se skoro tri sedmice nalazi na liječenju na odjeljenju intenzivne njege u bolnici "Pirogov" u Moskvi. Ona je svjesna, ali od težine povreda ne može da ustaje iz kreveta i govori.

Ipak, nekako je uspjela da smogne snage i kratko ljekarima ispriča šta joj se dogodilo i ko ju je pretukao. Ljekari su odmah obavijestili policiju, koja je danima tragala za njim.

Otežavajuća okolnost bila je ta što niko od manekenkinih bliskih ljudi nije znao kako Dmitrij izgleda.