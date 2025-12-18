“Zgodna žena” ne umije da ostari: Na ovome joj zavide i 20 godina mlađe

Proslavljena holivudska glumica Džulija Roberts (58) važi za jednu od omiljenih slavnih ličnosti, ljudi je obožavaju baš zbog prirodnosti, toga što je dosljedna sebi i, iako stari, ne želi da promijeni lični opis.

Iako je često tema zbog modnih izdanja, njena odijela su prava inspiracija godinama unazad, Džulija je i jedna od rijetkih glumica koje na Instagramu objavljuju neobrađene fotografije, bez fotošopa i filtera.

Njen osmijeh ne podliježe godinama, a ona ga i dalje ima – u tome je i najveći uspjeh. Ipak, kada se sve sabere, Džulija je jedna od onih srećnica koje mogu da zahvale genetici, pa tako na kraju šeste decenije ova glumica izgleda bar deset godina mlađe, navodi Super žena.

Kao i svi ostali, i Džulija redovno koristi društvene mreže na kojima obavještava svoje fanove o svim aktivnostima, ali i dijeli zanimljive objave.

Ovog puta je očarala svojom fotografijom bez šminke i ponovo pokazala da prirodna ljepota uvijek nađe svoj put.

Bez trunke šminke je pozirala slavna glumica i prikupila još više simpatija ljudi iz cijelog svijeta, baš zbog svoje prirodnosti, ali i mladolikog izgleda koji godinama odolijeva bilo kakvoj promjeni.