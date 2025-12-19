Lidija objavila komentare na račun Danijeline uloge u nastavku Žikine dinastije

Glumica Lidija Vukićević reagovala je na komentare u kojima upoređuju njenu ulogu i ulogu Danijele Dimitrovske u filmu „Povratak Žikine dinastije“.

Naime, prije nekoliko mjeseci Lidija Vukićević je tvrdila da je zbog Nikole Koje izgubila ulogu u rimejku filma o „Žikinoj dinastiji“, pod nazivom „Povratak Žikine dinastije“, čija je premijera nedavno održana u Beogradu.

Mnogi su na mrežama počeli upoređivati Lidiju Vukićević i Danijelu Dimitrovsku, koja u filmu tumači lik Anđele Kaje, jedne od glavnih junakinja.

– Danijelina uloga je toliko banalna i iskarikirana da je smiješno porediti je s Lidijinom – glasi jedan od komentara.

Lidija Vukićević reagovala je na ove komentare koje je podijelila na Instagramu i napisala:

– Hvala vam, dragi ljudi, hvala vam mnogo… Nikad i niko neće uspjeti da mi zaprlja dušu i čisto srce… pa ni Nikola Kojo. Ja mu želim zdravlje i sreću – napisala je Lidija.

Izgubila ulogu zbog kolege

Producenti su željeli da i u rimejku ovog filma publici ponovo prikažu lik Lilike, ali sve je, prema njenim riječima, pokvario Nikola Kojo, koji se tome izričito protivio.

– Radi se rimejk filma „Žikina dinastija“. Ja sam tu igrala Liliku. Široka publika me pamti po ulozi Lilike i Violete Popadić iz „Boljeg života“. I danas imam ljude koji me zovu Lilika. Prošlog ljeta sam dobila scenario za rimejk i trebalo je ovih dana da snimam. Međutim, stiglo mi je obavještenje koje je glasilo: „Nikola Kojo je rekao da ukoliko Lidija Vukićević bude igrala Liliku, filma neće biti“ – ispričala je Lidija na Informer TV.

Glumica kaže da joj nije bila jasna Kojina reakcija, jer s njim nikada nije imala problem.

– Čemu toliki govor mržnje? Nikada s tim čovjekom nisam imala nikakav problem. Je li problem to što ne mislim kao on? Nisam vaspitavana da vodim računa i brigu o sopstvenim interesima. Sklona sam da stvari podižem na viši nivo i da razmišljam o opštim interesima, a pogotovo o Srbiji, zemlji koju najviše volim. Ovo što su mi oduzeli ulogu samo su mi učinili uslugu. Teško je raditi u takvom okruženju gdje vas mrze, ne vole i gledaju poprijeko. Drage kolege, hvala vam što ste mi oduzeli ulogu – rekla je Lidija.