Kolumbijska ljepotica priznala vezu sa 14 godina mlađim: Selfijem i porukom srušila mreže

Već mjesecima se šuška o novoj vezi Sofije Vergare, o kojoj ona ne govori ništa, ali se trudi da na društvenim mrežama dodatno podstakne glasine.

Poznata glumica Sofija Vergara (53) na društvenim mrežama redovno prikazuje djelove svog privatnog života, a glasine o njenoj novoj vezi su sve češće.

Mladi preduzetnik Daglas Čabot (39) još od maja je u njenom društvu, a najviše pažnje je privukao kada se pojavio na proslavi rođendana lijepe Kolumbijke.

Od prvog trenutka kada su viđeni zajedno, glasine o novoj vezi Sofije Vergare nisu prestajale.

Ipak, ona ni u jednom trenutku nije potvrdila da li je našla novog dečka ili je 14 godina mlađi Čabot samo njen prijatelj.

Da sve bude mnogo zanimljivije, pobrinula se i raskošna ljepotica čestim objavama na kojima je markantni ljepotan, a ovom posljednjom je uzburkala društvene mreže.

Kada je objavila selfi zajedno sa Čabotom, mnogi su u komentarima zaključili da je to sada i zvanično, ali Sofija je ostala misteriozna do kraja.

Za to vrijeme, strani mediji se “ne smiruju” i svi prenose kako je ovim selfijem Sofija ipak potvrdila novu vezu.