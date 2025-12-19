Nakon toga je sve krenulo nizbrdo: Kejt nikad neće oprostiti Megan jednu stvar

Već i ptice na granama znaju da princ Hari i njegova supruga Megan Markl godinama nisu u najboljim odnosima s članovima kraljevske porodice.

Kejt Midlton navodno još uvijek gaji duboke osjećaje ogorčenosti prema Saseksovima, nakon njihovog kontroverznog intervjua s Oprom Vinfri 2021., piše New York Post.

"Kejt je povukla vrlo jasnu liniju i ne mijenja mišljenje o njima. Nikad se nisu ispričali za svoje laži, ali Vilijamu je teže jer mu je Hari brat. Cjelokupna situacija je baš užasna", rekao je izvor za spomenuti medij.

Iako su ranije kružile glasine kako bi ipak moglo doći do pomirenja, Kejt navodno nije oduševljena tom idejom.

- Kejt smatra da su Hari, a posebno Megan, učinili dovoljno štete kraljevskoj porodici i da će učiniti još više štete ako ih se pusti natrag - rekao je izvor za Mirror UK.

Kraljevska stručnjakinja Paula Frolih ranije je otkrila da je Kejt odustala od pokušaja pomirenja Harija i Vilijama i to iz jednog razloga, prenosi OK! Magazin.

- Iako je Kejt bila mirotvorka s Harijem i Vilijamom u prošlosti, više nije. Midlton je također bila bijesna kad se kasnije tvrdilo da su ona i kralj Čarls kraljevski rasisti spomenuti u intervjuu Harija i Megan s Oprom Vinfri – optužbe koje su se pojavile tek nakon što je njegov prijatelj Omid Skobi izdao svoju knjigu 'Endgame', koja nije ispravno uređena u Holandiji i otkriva njihova imena - rekao je izvor i dodao da je najveći problem u cijeloj priči Megan Markl.

- Njena motivacija je novac i prestiž. Pogledajte kako ona inzistira na korištenju svoje titule vojvotkinje na svojoj tiskanici – i inzistirala je na princu i princezi za svoju djecu. To je potpuno licemjerje. Reći da želiš izaći iz porodice, ali inzistiraš da zadržiš svoje titule? Za nju je sve stvar komercijalizma i novca - smatra izvor.

Upravo zbog šogorice, Kejt je izgubila svu dobru volju za ponovnim ujedinjenjem porodice.