Ko je atraktivna navijačica iz Hrvatske koja je mamila poglede

Tokom nedavne utakmice NK Osijek – NK Slaven Belupo na stadionu Opus Arena u Osijeku, pažnju publike privukla je atraktivna navijačica koja je ubrzo postala viralna tema. Riječ je o influenserici Lari Krličević, koja je svoje prisustvo podijelila i na Instagramu uz komentar:

- Na utakmici Osijeka i Slaven Belupa svi su gledali Manchester City.

Fotografija je izazvala brojne reakcije, a komentari poput: "Pamela Anderson se proslavila na nogometnoj utakmici", "Prekrasna" i "Prelijepa cura" samo su neki od pohvalnih odgovora.

Lara je utakmicu pratila sa svojim bratom, a dok su ostali navijači zbog hladnog i vjetrovitog vremena bili u jaknama i kapama, ona se pojavila u kratkom dresu Manchester Cityja, ne mareći za temperaturu.

Influencerica je popularna i na TikToku, gdje je prati više od 40.000 ljudi. Na ovoj mreži dijeli, između ostalog, i snimke iz teretane, što dodatno potvrđuje njen aktivan online nastup i veliku bazu fanova.