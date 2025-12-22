Rodila mu sina, pa dobila stan vrijedan milione: Evo gdje je sada fatalna Soraja

Starleta Soraja Vučelić porodila se prije skoro tri godine i svom partneru, čiji identitet krije, rodila sina, a za to je dobila i nekretninu vrijednu nekoliko miliona eura.

Soraja živi u Zagrebu, na Cvjetnom trgu, u luksuznom penthausu u "pametnoj" zgradi. U stan se ulazi direktno iz garaže liftom, a zgrada posjeduje privatni park i šoping centar.

Stan Soraje i njenog sina ima 440 kvadrata, četiri spavaće sobe, tri kupatila i terasu od 160 kvadrata s pogledom na grad. Cijena kvadrata u zgradi bila je do 18.000 eura, što znači da je nekretnina vrijedila oko 8 miliona eura.