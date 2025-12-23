Andrea Šušnjara u suzama prekinula nastup: "Prošla je godina dana..."

Bivša pjevačica splitske grupe Magazin, Andrea Šušnjara, tokom nastupa u sklopu Adventa na splitskom kampusu nije mogla sakriti suze, a putem društvenih mreža objasnila je fanovima što je izazvalo njene emocije.

Naime, uz video je otkrila kako je prošla godina dana otkako je napustila Magazin te se zahvalila brojnim obožavateljima na podršci.

– Prošla je godina dana od mog odlaska iz Magazina i mog prvog samostalnog koncerta upravo ovdje, u mom rodnom Splitu. Zahvaljujem se svima vama na nevjerojatnoj podršci, ljubavi i vjernosti koju ste mi pružali čitavu godinu. Inače se trudim ne plakati u javnosti, a kamoli na pozornici, ali kada vas preko 3.000 pjeva sa mnom u glas s takvom emocijom, ne mogu ostati imuna. Još jednom ste mi jučer pokazali da se moj trud i rad svih ovih godina ipak isplatio… Hvala vam od srca – poručila je Andrea.

Podsjetimo, Šušnjara je najdugovječnija pjevačica grupe Magazin. S Magazinom je prvi put nastupila 2010. na Splitskom festivalu s pjesmom „Sijamski blizanci“, a potom ga je napustila nakon gotovo 15 godina. Danas vodi uspješnu solo karijeru, a njene pjesme su veliki radijski hitovi.