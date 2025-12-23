Sandra Karić proslavila 5 godina veze sa Larom: Muškarci za njom lude

Sandra Karić, uspješna manekenka domaćeg porijekla, privlači veliku pažnju na društvenim mrežama, gdje je sada obelodanila da je proslavila petu godinu emotivne veze sa svojom djevojkom.

Ljepotica koja mami uzdahe jačeg pola već dugo je u istopolnoj vezi sa izabranicom Larom, s kojom ne skriva ljubav.

Njih dvije su zabilježile niz romantičnih fotografija tokom zalaska sunca u Kaliforniji, a strast tinja, čini se, kao i prvog dana.

Jednom prilikom ispričale su i kako su stupile u emotivnu vezu.

– Bile smo prijatelji na Instagramu – rekla je Sandra.

– Ona nikada ne bi izašla sa mnom. Nakon dvije godine konačno sam je imala ispred sebe i rekla sam: biće moja, ovoga puta – objasnila je Lara na Instagramu.