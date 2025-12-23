Voditeljica u vrelom izdanju, pokazala lice bez šminke: Mokra do kože

Voditeljka Ivana Šopić aktivna je na društvenim mrežama i često pokazuje svoje svakodnevne aktivnosti.

Nedavno se uslikala u teretani dok je trenirala, a fotografije su bile i više nego provokativne.

Kako je dovela liniju do savršenstva, njena posljednja objava izazvala je pravu pometnju na mrežama.

Ivana Šopić je pozirala ispred ogledala u crnom kompletu za trening, a nije imala problem ni s time da se fotografiše potpuno bez šminke. Taj potez pozdravili su mnogi na društvenim mrežama, a voditeljka je ponosno pokazala obline i rezultat treninga.

Ona je nedavno podijelila i fotografiju iz provoda, a u prvi plan su došle njene silikonske grudi. Pored izazovnog dekoltea, pokazala je i ravan stomak, pa su je mnoge djevojke pitale da li je ishrana zaslužna za odličnu figuru, uz naporne vježbe koje svakodnevno radi.

Ivana često izlazi u provod sa svojim kolegama sa Pinka, Markom Đedovićem i Milanom Miloševićem, te je iskreno govorila i o tome kako se slažu mimo posla:

– Nas posao spaja, stalno smo u kontaktu i povremeno izađemo, ali nikada ne pričamo o temama iz rijalitija. Toliko ulazimo u život tih ljudi tamo da privatno zaista ne pričamo o njima. To mnogi ne vjeruju jer su komentari tipa: „došli ste da ogovarate ovog ili smišljate pakleni plan“. Mi stvarno pričamo o privatnim, ljubavnim stvarima – rekla je Ivana ranije za Blic.