Holivudska zvijezda u kreacijama bh. brenda: Kaftan Studio opet oduševio

Američka glumica Brajs Dales Howard, najpoznatija po ulogama u trećem nastavku "Spider-Mana" i blockbusterima "Jurassic World", još je jedna u nizu holivudskih zvijezda koja je nosila kreaciju bh. modnog brenda Kaftan Studio.

Brajs Dales Howard govorila je za magazin New Beauty, a pozirala je i za fotografije koje su pratile intervju. Za jednu od njih nosila je kreaciju Kaftan Studija, čime su se pohvalili na društvenim mrežama.

Naime, 42-godišnja glumica moglo se vidjeti kako sjedi na podu oslonjena na kauč, a na sebi je imala komplet košulje sa širokim rukavima i dugu suknju u nježnoj sivoj nijansi.

Brajs je samo jedna u nizu holivudskih zvijezda koje su nosile komade Kaftan Studija, počev od zvijezde "Očajnih kućanica" Teri Hatcher, preko Tori Speling i Monike Barbaro.

Howard je kćerka slavnog reditelja Rona Howarda, a šira publika primijetila ju je 2004. godine u trileru The Village reditelja M. Naita Šjamalana, gdje je ostvarila zapaženu ulogu Ajvi Voker. Saradnju sa istim rediteljem nastavila je filmom Lady in the Water (2006.).

Jedna od njenih najpoznatijih uloga je Gven Stejsi u filmu Spider-Man 3 (2007.), u režiji Sama Rejmija. Iako je film izazvao podijeljene reakcije kritike, Howard je dodatno učvrstila status holivudske zvijezde. Slijedile su uloge u filmovima poput Terminator Salvation (2009.), The Help (2011.), gdje je tumačila antagonistkinju Hili Holbruk, te 50/50 (2011.).

Globalnu popularnost donijela joj je uloga Klair Dering u blockbuster franšizi Jurassic World (2015., 2018., 2022.), u kojoj je bila jedno od središnjih lica nove trilogije inspirirane klasicima Stivena Spilberga.

Osim glume, Brajs Dales Howard posljednjih godina uspješno se afirmirala i kao rediteljica. Režirala je nekoliko epizoda hvaljene serije The Mandalorian, kao i The Book of Boba Fett.