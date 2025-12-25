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DEMI LOVATO

Drastičan gubitak kilograma potpuno je promijenio ženu koju svi pamte po oblinama

Lovato posljednjih mjeseci privlači pažnju svojom fizičkom transformacijom

Demi Lovato - Avaz
Demi Lovato - Avaz
demi lovato - Avaz
Demi Lovato rođena 1992. godine - Avaz
Demi Lovato - Avaz
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E. A.

25.12.2025

Demi Lovato ponosno je pokazala novu figuru nakon što je skinula više od 20 kilograma.

Pjevačica je na glamuroznom partyju privukla sve poglede, pojavivši se u društvu supruga Džutesa. U izazovnoj crvenoj haljini sa šljokicama, dubokim dekolteom i prozirnim korzetom, istaknula je svoju novu figuru.

Elegantno i samouvjereno izdanje upotpunila je prozirnim sandalama i malom torbicom, dok je njen suprug Džutes zablistao u klasičnom crnom odijelu, ali su svi pogledi ipak bili usmjereni na Demi.

Lovato posljednjih mjeseci privlači pažnju svojom fizičkom transformacijom. Iako se šuškalo da je u procesu mršavljenja koristila kontroverzni lijek Ozempic, pjevačica to nikada nije potvrdila. Više puta je istaknula da joj je najvažnije bilo zdravlje, ravnoteža i rad na sebi.

- Ponosna sam na to kako sada izgledam i kako se osjećam. Proces iscjeljenja pomogao mi je da se dovedem u bolje stanje, i fizički i emocionalno - poručila je Lovato.

Tokom godine navodno je izgubila više od 20 kilograma, no Demi naglašava da se ne radi samo o izgledu. Ključnu ulogu u njenoj unutarnjoj promjeni imao je rad na dokumentarcu Child Star, koji istražuje odrastanje u svijetu slavnih.

Rad na tom filmu bio je za mene izuzetno iscjeljujuć. Priznati istinu svom unutarnjem djetetu donijelo mi je mir i snagu - iskreno je rekla.

# DEMI LOVATO
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