Drastičan gubitak kilograma potpuno je promijenio ženu koju svi pamte po oblinama

Demi Lovato ponosno je pokazala novu figuru nakon što je skinula više od 20 kilograma.

Pjevačica je na glamuroznom partyju privukla sve poglede, pojavivši se u društvu supruga Džutesa. U izazovnoj crvenoj haljini sa šljokicama, dubokim dekolteom i prozirnim korzetom, istaknula je svoju novu figuru.

Elegantno i samouvjereno izdanje upotpunila je prozirnim sandalama i malom torbicom, dok je njen suprug Džutes zablistao u klasičnom crnom odijelu, ali su svi pogledi ipak bili usmjereni na Demi.

Lovato posljednjih mjeseci privlači pažnju svojom fizičkom transformacijom. Iako se šuškalo da je u procesu mršavljenja koristila kontroverzni lijek Ozempic, pjevačica to nikada nije potvrdila. Više puta je istaknula da joj je najvažnije bilo zdravlje, ravnoteža i rad na sebi.

- Ponosna sam na to kako sada izgledam i kako se osjećam. Proces iscjeljenja pomogao mi je da se dovedem u bolje stanje, i fizički i emocionalno - poručila je Lovato.

Tokom godine navodno je izgubila više od 20 kilograma, no Demi naglašava da se ne radi samo o izgledu. Ključnu ulogu u njenoj unutarnjoj promjeni imao je rad na dokumentarcu Child Star, koji istražuje odrastanje u svijetu slavnih.

Rad na tom filmu bio je za mene izuzetno iscjeljujuć. Priznati istinu svom unutarnjem djetetu donijelo mi je mir i snagu - iskreno je rekla.