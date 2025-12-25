OnlyFans zvijezda otkrila šta joj fanovi kupuju za praznike: "Postala sam izbirljiva"

Zvijezda OnlyFansa Aliks Links (Alix Lynx) ima poseban način na koji njeni fanovi mogu pokazati svoju darežljivost, posebno u praznično vrijeme.

Na svojoj stranici za odrasle ima Amazonovu listu želja, a muškarci je, kako kaže, rado obasipaju poklonima.

Šta se našlo na listi želja?

Na spisku od 65 predmeta mogu se pronaći razne stvari, od kreveta za njenog psa vrijednog 299 dolara i visokotehnološke hranilice za ptice od 239 dolara, do Nespresso aparata za kafu od 131 dolar. Za one s plićim džepom, tu su i valjak za trbušnjake za 25,99 dolara ili torbica oko struka za 13,98 dolara. Links (36), koja živi na Menhetnu, velika je obožavateljica Knicks-a, pa je na spisak uvrstila i majicu i odgovarajuće helanke omiljenog tima. Ipak, s vremenom je postala opreznija pri izboru.

- Postala sam izbirljiva oko toga šta stavljam tamo jer će mi ljudi kupiti odjeću, a onda reći: ‘Snimi 500 fotografija u ovoj odjeći.’ Sada tamo stavljam puno proizvoda za njegu kože i sličnih stvari - otkrila je ona.

Od skromnih početaka do šestocifrene zarade

Ovu praksu započela je još u ranim danima kao webcam model, kada su joj obožavaoci kupovali skupe komade namještaja poput kreveta od 500 dolara i polica za knjige od 600 dolara. Danas, kada "zarađuje šestocifrene sume svakog mjeseca", lista želja ima drugačiju svrhu.

- Prije mi je to bilo mnogo važnije. Sada je to samo zabavno jer ako nešto želim kupiti, mogu to sama nabaviti - pojasnila je.

Najpopularniji praznični zahtjev

Decembar je za Links rezervisan za snimanje prazničnog sadržaja, a nedavno je sprovela anketu među svojim pretplatnicima kako bi saznala šta žele da vide. Najpopularniji zahtjev bio je da se obuče kao gospođa Mraz.

- Rekla sam: ‘Neću se oblačiti kao stara dama, momci. Imam svoje granice’ - našalila se.

- Čitavu sedmicu snimala sam puno prazničnih stvari i sve je roze. Htjela sam da napravim nešto malo drugačije od većine ljudi - kaže ona.

Put od PR-a do industrije za odrasle

Ova 36-godišnjakinja, koja je diplomirala televizijsko emitovanje i magistrirala digitalni marketing, napustila je svoj kancelarijski posao u PR firmi nakon što je shvatila koliko je webcam modeling unosniji.

- Zaradila sam više novca u jednom danu nego u sedmici na svom pravom poslu - prisjetila se Links, koju na Instagramu prati dva miliona ljudi.

- Samo sam bila u svojoj spavaćoj sobi, pričala sa kamerom i igrala različite likove. Mogla sam odrediti cijenu šta sam htjela, prodati šta sam htjela. Rekla sam sebi: ‘Nikad više ne želim da radim u kancelariji.’"

"Ne možete se obogatiti radeći pornografiju"

Svoju stranicu na OnlyFansu pokrenula je 2017. godine, a opisuje je kao "dijelom iskustvo djevojke, dijelom svijet fantazije", s naglaskom na igranje uloga.

- Glumim različite likove, bilo da je to komšinica, MILF iz komšiluka ili profesorica na fakultetu ili sekretarica - rekla je.

Ipak, 2020. godine napustila je snimanje za velike studije, tvrdeći da je ideja o bogatstvu u toj industriji nerealna, prenosi Index.hr.