Bila je najljepša žena svijeta, ali u ljubavi sreće nije imala: "Bio je s drugom u našem krevetu"

Na Badnjak 1922. godine rođena je žena za koju su tvrdili da je najljepša na svijetu, ali i najopasnija za muška srca. Ava Gardner – holivudska pantera, fatalna zavodnica i vječna buntovnica – živjela je život bez kočnica, ispunjen strašću, skandalima, alkoholom i slomljenim brakovima.

Odrasla je u siromašnoj i brojnoj porodici, a bila je posebno vezana za oca, do te mjere da joj je psihijatar dijagnosticirao Edipov kompleks. Majka ju je željela školovati, ali sudbina je imala druge planove. Jedna fotografija nastala u New Yorku bila je dovoljna da studio Metro-Goldwyn-Mayer s 18 godina potpiše ugovor s djevojkom koja će ubrzo zaludjeti Hollywood.

Iako je glumila u klasicima poput "Show Boat", "Snjegovi Kilimandžara" i "Bosonoga grofica", Ava je slavu više dugovala svojoj izuzetnoj ljepoti nego samim ulogama. Studio ju je nazivao „najljepšom životinjom na svijetu“, a muškarci su gubili glavu zbog nje.

Brak s Mikijem Runijem

Njen prvi suprug bio je holivudski miljenik Miki Runi. Iako su se u početku ludo zabavljali, brak je bio katastrofalan. Nakon operacije, Ava je po povratku kući zatekla muža kako je vara – u njihovom vlastitom krevetu.

Izdaje su bile česte, a kada joj je jedne večeri pijan pokazivao bilježnicu s imenima svojih ljubavnica, odlučila je da je kraj.

Psihičko zlostavljanje i bijeg u alkohol

Uslijedio je brak s inteligentnim, ali psihički okrutnim muzičarem Artijem Šoom. Ponižavao ju je i vrijeđao, zbog čega je Ava počela sumnjati u sebe. Upisala je fakultet samo da mu dokaže da nije „glupa“, a alkohol joj je postao način bijega.

Fatalna ljubav s Frankom Sinatrom

Najburnija veza bila je ona s Frankom Sinatrom. Njihova ljubav bila je javna, strastvena i destruktivna. Sinatra je zbog nje ostavio suprugu, karijera mu je bila ugrožena, a psihički pad sve dublji.

Ava je govorila da su zajedno živjeli na ivici samouništenja.

Imala je dva pobačaja, uvjerena da dijete ne smije odrastati u takvom haosu. Iako su se vjenčali, razveli su se 1957. godine, ostavljajući iza sebe previše rana.

Život pun strasti i bolan kraj

Ava je bila u vezama s brojnim slavnim muškarcima poput Hauarda Hjuza, Klarka Gejbla i Ernesta Hemingveja, ali istinsku sreću nikada nije pronašla. Strast je često prelazila u nasilje, a njen životni stil ostavio je teške posljedice po zdravlje.

Kao strastvena pušačica, odbijala je pomoć i kada su joj pluća bila ozbiljno oštećena. Posljednje riječi koje je izgovorila bile su:

„Umorna sam.“

Ava Gardner preminula je 1990. godine u 67. godini života, daleko od reflektora i glamura, u vlastitom domu.