Milionerka priznaje: Ne plaćam račune na vrijeme jer to nije zabavno

Semi Šin, 21-godišnja kćerka glumačkog para Čarlija Šina i Deniz Ričards, otvoreno je na TikToku govorila o nečemu što je zgrozilo korisnike ove platforme.

Rekla je da je njoj nemoguće da plaća račune na vrijeme – ne zato što ne može, već jer joj to nije zabavno.

Milionerka na OnlyFansu, platformi gdje objavljuje golišave slike i od toga zarađuje, otkriva i da je užasna u vođenju finansija.

Ne zna kako da plaća porez, upravlja kreditnim karticama.

Takođe, čekanje da joj automobil ostane bez goriva postalo je rutina.

- U kojoj godini moram da počnem da odrastam? Ne zato što ne mogu da plaćam, već zato što ne volim da dajem svoj novac za stvari koje, jednostavno, nisu zabavne za mene - kazala je Šin.

Ni kod kuće nije aktivnija.

- Ne znam da kuvam. Moj kuvanje je grozno. Ne mogu oprati ni veš – sve je na podu, gledam brdo odjeće - nastavila je Šin da šokira pratioce.