"Omražena" bivša manekenka šokirala: Papreno naplaćuje gostima božićni ručak

Dok kod mnogih božićne pripreme protiču u znaku porodičnog zajedništva, Karla Beluci (Carla Bellucci, 44), bivša manekenka, ponovo je izazvala burne reakcije javnosti. Žena koju britanski tabloidi često nazivaju „najomraženijom ženom u Britaniji“ najavila je da će gostima naplaćivati božićni ručak – i to po vrlo visokoj cijeni.

Naplaćuje 286 eura po osobi

Carla planira ugostiti deset osoba na božićnom ručku, a svakom gostu naplatit će čak 286 eura, čime bi ukupno trebala zaraditi 2.865 eura. Bez imalo zadrške poručila je da u toj odluci ne vidi ništa sporno te da joj je cilj zarada.

Na jelovniku će se, prema njenim riječima, naći koktel od kozica s ukiseljenim krastavcima kao predjelo, kratka rebarca s divljim gljivama, yorkshire pudinzi, krompir s ružmarinom i prokulice, dok će desert biti tradicionalni božićni puding. Uz sve to, gosti će dobiti i čaše šampanjca.

„Jer ja to vrijedim“

Beluci smatra da je cijena u potpunosti opravdana. Ističe da gosti ne plaćaju samo hranu, već i „iskustvo“, vrhunsku pripremu i luksuz. Kritičarima je kratko poručila da je njen život njena stvar i da se ne namjerava nikome pravdati. Dodala je i da joj smetaju ljudi koji tvrde da ne naplaćuju blagdanska okupljanja, ali od gostiju traže da donesu hranu ili piće, jer to vidi kao drugačiji oblik naplate.

Poznata po kontroverznim stavovima

Carla Bellucci je i ranije punila stupce britanskih medija svojim izjavama. Tako je izazvala zgražanje javnosti priznanjem da bi, ako smatra potrebnim, kritikovala i vlastite kćerke zbog viška kilograma, tvrdeći da to čini iz brige za njihovo zdravlje.

Uprkos brojnim osudama, Bellucci poručuje da je ne zanima tuđe mišljenje te da i blagdane planira provesti – na svoj način.