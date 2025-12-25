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GLUMICA

Božić bez luksuza, ali pun ljubavi: Priča Eve Mendes osvojila internet

Eva je otkrila kako bi se njena majka nakon svakog Božića zadužila

Slavna glumica Eva Mendes. Instagram

E. A.

25.12.2025

Slavna glumica Eva Mendes podijelila je dirljiv praznični trenutak koji je, bez pretjerivanja, pogodio pravo u srce.

U nedavnoj objavi na Instagramu, uz fotografiju iz djetinjstva i popratni video, Eva je otvoreno progovorila o tome kako su izgledali Božići u njenom domu dok je odrastala.

Bez uljepšavanja i patetike, Eva Mendes je napisala: “Odrastajući, nismo imali puno”.

No priča tu ne staje, jer i u vremenima kada je novca bilo malo, njena majka, koju s ljubavlju zove Mami, uvijek je uspijevala Božić pretvoriti u nešto posebno. Ponekad i po cijenu vlastite sigurnosti.

Eva je otkrila kako bi se njena majka nakon svakog Božića zadužila, a zatim nekako sve ponovo dovela u red do sljedeće godine, navodi Tportal.

Objavu prati fotografija malene Eve, nasmiješene i s lutkom u rukama, okružene šarenim igračkama.

Prizor djeluje poput vremenske kapsule – veliki plastični darovi, jarke boje i prepoznatljiva toplina osamdesetih.

U videu Eva objašnjava kako sam Božić nije bio spektakularan. Nije bilo velikih izlazaka ni posebnih planova, a porodica bi ostajala kod kuće, jela ono što je ostalo od božićnog ručka i provodila dan mirno.

No, njena majka imala je mali ritual koji je sve mijenjao.

- Uvijek bi mi ostavila mali poklon kraj kreveta -  prisjetila se Mendes.

Taj sitni znak pažnje davao je cijelom jutru posebnu težinu. Buđenje je postajalo događaj, a uspomena trajna. Upravo su to detalji koji ostaju urezani dugo nakon što se zaboravi šta je bilo zamotano u papir.

A onda je stigao dar koji Eva nikada nije zaboravila – kućica za Barbie iz 80-ih, u prepoznatljivom stilu. Kućica je bila glavni poklon, ali pravo iznenađenje tek je uslijedilo. Unutra su se nalazili dodatni darovi. Poklon u poklonu.

Za dijete, to je bila čista čarolija. Ne samo predmet, nego iskustvo.

Dok Eva s osmijehom prepričava taj trenutak, jasno je koliko joj je sve ostao urezan u sjećanje, odajući počast majčinoj kreativnosti u vremenima kada su sredstva ograničena, ali mašta nije.

Ta uspomena danas snažno utiče na način na koji Eva odgaja vlastitu djecu.

Kako je priznala i sama se trudi stvoriti sličan osjećaj iščekivanja i priče oko poklona, ne nužno kroz skupe poklone, već kroz pažljivo osmišljene trenutke.

“Sada pokušavam učiniti nešto slično sa svojom djecom, u smislu stvaranja uspomena”, objasnila je.

Riječ je o onom tihom, gotovo neprimjetnom krugu života, kada shvatiš da prenosiš najbolje djelove vlastitog djetinjstva, čak i ako su okolnosti danas drukčije.

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# EVA MENDES
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