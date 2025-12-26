Dženifer Garner uhvaćena u rijetkom izlasku sa momkom, razmjenivali poklone na ulici

Glumica Dženifer Garner viđena je u rijetkom javnom izlasku sa partnerom, privatnim biznismenom Džonom Milerom, dok su razmjenjivali božićne poklone pored automobila u Los Anđelesu.

Za ovu priliku, Garner (53) je odabrala opušteni stajling – sivi džemper, crne helanke i bijele patike, dok je Miler (47) nosio bež džemper preko košulje i plave farmerke, upotpunivši izgled smeđim kožnim čizmama.

Ovaj izlazak dolazi samo nekoliko dana nakon što je Garner viđena u pozorištu sa bivšim suprugom Benom Aflekom i njihovom 16-godišnjom kćerkom Serafinom.

Oni su gledali predstavu “Stereophonics”.

Samo nekoliko sati prije toga, Aflek je viđen sa drugom bivšom suprugom, Dženifer Lopez, i njegovim 13-godišnjim sinom Samuelom.

Ranije ovog mjeseca, situacija je bila pomalo neprijatna kada su Aflek i obje bivše supruge viđeni kako podržavaju djecu u školskom takmičenju.

I tada su porodice držale distancu.