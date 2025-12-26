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GLUMICA

Dženifer Garner uhvaćena u rijetkom izlasku sa momkom, razmjenivali poklone na ulici

Samo nekoliko sati prije toga, Aflek je viđen sa drugom bivšom suprugom

Glumica Dženifer Garner. Instagram

E. A.

26.12.2025

Glumica Dženifer Garner viđena je u rijetkom javnom izlasku sa partnerom, privatnim biznismenom Džonom Milerom, dok su razmjenjivali božićne poklone pored automobila u Los Anđelesu.

Za ovu priliku, Garner (53) je odabrala opušteni stajling – sivi džemper, crne helanke i bijele patike, dok je Miler (47) nosio bež džemper preko košulje i plave farmerke, upotpunivši izgled smeđim kožnim čizmama.

Ovaj izlazak dolazi samo nekoliko dana nakon što je Garner viđena u pozorištu sa bivšim suprugom Benom Aflekom i njihovom 16-godišnjom kćerkom Serafinom.

Oni su gledali predstavu “Stereophonics”.

Samo nekoliko sati prije toga, Aflek je viđen sa drugom bivšom suprugom, Dženifer Lopez, i njegovim 13-godišnjim sinom Samuelom.

Ranije ovog mjeseca, situacija je bila pomalo neprijatna kada su Aflek i obje bivše supruge viđeni kako podržavaju djecu u školskom takmičenju.

I tada su porodice držale distancu.

# DŽENIFER GARNER
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