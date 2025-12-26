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BRUKS NEJDER

Manekenka uklonila filere iz usana: To je moj božićni poklon za mamu i tatu

Uklonila sam sve filere. To je moj božićni poklon za mamu i tatu, kazala je Bruks

Bruks Nejder. Instagram

E. A.

26.12.2025

Manekenka Bruks Nejder odlučila je da ovogodišnji praznični poklon za roditelje bude neočekivan.

Ona je sve filere iz usana uklonila odmah nakon putovanja u Diznilend.

Njena sestra, Sara Džejn (23), zabilježila je cijeli proces za TikTok, pokazujući Bruks kako leži u stolici kod doktora, sa kremom za lokalnu anesteziju na usnama i crnim sunčanim naočarama, potpuno opuštena.

Bruks je nakon zahvata na Instagramu objavila selfi prirodnih usana, šaljivo komentarišući.

- Uklonila sam sve filere. To je moj božićni poklon za mamu i tatu - kazala je Bruks.

A 28-godišnja Nejder poznata je po otvorenosti kada je riječ o estetskim zahvatima koje je radila, uključujući rinoplastiku, botoks i različite tretmane lica.

Iako nije otkrila da li su njeni roditelji zaista cijenili ovaj neobičan praznični poklon, anđeoski emotikon uz objavu sugeriše da se nada da će ih usrećiti.

# BRUKS NEJDER
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