Manekenka uklonila filere iz usana: To je moj božićni poklon za mamu i tatu

Manekenka Bruks Nejder odlučila je da ovogodišnji praznični poklon za roditelje bude neočekivan.

Ona je sve filere iz usana uklonila odmah nakon putovanja u Diznilend.

Njena sestra, Sara Džejn (23), zabilježila je cijeli proces za TikTok, pokazujući Bruks kako leži u stolici kod doktora, sa kremom za lokalnu anesteziju na usnama i crnim sunčanim naočarama, potpuno opuštena.

Bruks je nakon zahvata na Instagramu objavila selfi prirodnih usana, šaljivo komentarišući.

- Uklonila sam sve filere. To je moj božićni poklon za mamu i tatu - kazala je Bruks.

A 28-godišnja Nejder poznata je po otvorenosti kada je riječ o estetskim zahvatima koje je radila, uključujući rinoplastiku, botoks i različite tretmane lica.

Iako nije otkrila da li su njeni roditelji zaista cijenili ovaj neobičan praznični poklon, anđeoski emotikon uz objavu sugeriše da se nada da će ih usrećiti.