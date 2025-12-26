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SAMA SE ODALA

Ava Karabatić preko umjetne inteligencije generirala fotografije s izmišljenim dečkom

Skupo je koštala jeftina greška

Karabatić: Lazar-Ivan ne postoji?. Instagram

E. A.

26.12.2025

Hrvatska medijska ličnost, Ava Karabatić, ponovo je skrenula pažnju na sebe, ali na izuzetno negativan i nepromišljen način.

Danas je ponovo objavila fotografiju s navodnim dečkom Lazarom-Ivanom koji, čini se, uopće ne postoji.

U opisu fotografije na Instagramu zaboravila je obrisati poruku koju joj je uputila umjetna inteligencija.

- Ako želiš da ti i tvoj izmišljeni AI partner izgledate realnije, pošalji mi koju želiš pozadinu iza sebe. Također, mogu ti promijeniti outfit, niko neće shvatiti da je sve laž, odnosno umjetna inteligencija - pisalo je.

Nevjerovatan kiks Ave Karabatić. Instagram

# AVA KARABATIĆ
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