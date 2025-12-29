Bez uljepšavanja i u pelenama za odrasle: Djevojka komičara pokazala realnost postporođajnog oporavka

Elsi Hjuit, djevojka glumca i komičara Pita Dejvidsona, otvoreno je pokazala kako zaista izgleda postporođajni period, objavivši iskrenu fotografiju koja je brzo privukla pažnju javnosti.

Nova mama (29) podijelila je na Instagramu “sirovi” selfi iz ogledala, na kojem je podigla crnu majicu i pokazala da nosi pelene za odrasle – to je detalj o kojem se rijetko govori javno, ali koji je mnogim ženama nakon porođaja dobro poznat.

- Pelene za odrasle cijeli dan (i noć) - napisala je uz fotografiju.

- Sestra me pitala da li u njima pi*kim, i ako se pitate – odgovor je NE - dodala je ljepotica.

Elsi je dodatno strelicom označila predmete u pozadini, objašnjavajući da koristi i posebne ledene uloške, još jednom naglašavajući fizičku realnost oporavka nakon porođaja.

Hjuit i bivša zvijezda “Saturday Night Live” emisije (32) dobili su prvo dijete 12. decembra. Par je postao roditelj djevojčice Skoti Rouz Hjuit Dejvidson.

- Moje najbolje djelo do sada. Preplavljena sam ljubavlju, zahvalnošću i nevjericom - napisala je Elsi ranije ovog mjeseca, nazivajući bebu “savršenim anđelom”.

Nedugo nakon porođaja, manekenka i influenserka otkrila je i da je tokom boravka u bolnici morala na neplaniranu intervenciju – vađenje umnjaka, samo dan nakon što je rodila. Uz fotografiju otečenog i previjenog lica, kroz humor je podijelila još jedan izazovan trenutak.

Tokom trudnoće, Hjuit je otvoreno govorila i o ozbiljnim zdravstvenim problemima. U novembru je priznala da je trpjela konstantne i jake bolove, navodeći da je bila u bolovima “24 sata dnevno” i da je jedva mogla da hoda.

Iskrenim objavama, Elsi Hjuit je dobila brojne poruke podrške, a mnogi su pohvalili njenu hrabrost što bez filtera prikazuje majčinstvo – onakvo kakvo zaista jeste, daleko od savršenih slika na društvenim mrežama.

Pit Dejvidson je još tokom ljeta izjavio da mu je očinstvo životni san, a dolazak kćerke Skoti označio je novo poglavlje u životu poznatog glumca i njegove partnerke.