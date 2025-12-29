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NJEMAČKI SUPERMODEL

Hajdi Klum golih grudi uživala u odmoru sa suprugom Tomom

Tokom kupanja, Klum je ispijala pivo i djelovala potpuno opušteno

Instagram

E. A.

29.12.2025

Njemački supermodel Hajdi Klum iskoristila je postpraznični predah za sunčani odmor na karipskom ostrvu Sent Barts, gdje je snimljena kako bez gornjeg dijela bikinija uživa u društvu supruga, muzičara Toma Kaulica.

Klum (52) i gitarista grupe Tokio Hotel (36) fotografisani su dok su se opuštali u moru, držeći se za ruke i razmjenjujući nježnosti. Supermodel je nosila smeđe bikini-gaćice, ogrlicu, bijelu kačket-kapu i naočare za sunce, dok je Kaulic bio u svijetloružičastom kupaćem šortsu i smeđoj kapi.

Tokom kupanja, Klum je ispijala pivo i djelovala potpuno opušteno, a paparaci su zabilježili i trenutke kada se par grlio i ljubio u vodi.

Par je na Sent Barts doputovao nakon što je Božić proveo u Njujorku. Klum je nedavno na društvenim mrežama podijelila fotografije sa suprugom ispred božićne jelke u Rokfeler centru, kao i video na kojem zajedno klizaju, obučeni u praznične pidžame i kape Djeda Mraza.

Hajdi Klum i Tom Kaulic u braku su od februara 2019. godine, a manekenka je poznata po tome što otvoreno govori o samopouzdanju i prihvatanju tijela u svim životnim dobima.

U intervjuu za magazin People ranije ove godine, Klum je izjavila da nema problem sa golotinjom ni u šestoj deceniji života.

- Za mene godine nisu važne. Ne vjerujem u sramoćenje ni zbog godina ni zbog izgleda. Svako treba da radi ono što želi. Najveća zabluda o pedesetim je da ste ‘sklonjeni sa police’. Niste. Još smo tu, vidljivi svima - istakla je Klum.

Dodala je i da se bavi manekenstvom više od tri decenije, te da je poziranje u donjem vešu ili bez odjeće prirodan dio profesije.

Klum je majka četvoro djece – Leni (21) i Henrija (20), koji su krenuli njenim stopama u svijetu modelinga, kao i Johana (19) i Lu (16), koje ima iz braka sa bivšim suprugom Silom.

Tokom kupanja, Klum je ispijala pivo i djelovala potpuno opušteno. Instagram

# HAJDI KLUM
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