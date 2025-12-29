Hajdi Klum golih grudi uživala u odmoru sa suprugom Tomom

Njemački supermodel Hajdi Klum iskoristila je postpraznični predah za sunčani odmor na karipskom ostrvu Sent Barts, gdje je snimljena kako bez gornjeg dijela bikinija uživa u društvu supruga, muzičara Toma Kaulica.

Klum (52) i gitarista grupe Tokio Hotel (36) fotografisani su dok su se opuštali u moru, držeći se za ruke i razmjenjujući nježnosti. Supermodel je nosila smeđe bikini-gaćice, ogrlicu, bijelu kačket-kapu i naočare za sunce, dok je Kaulic bio u svijetloružičastom kupaćem šortsu i smeđoj kapi.

Tokom kupanja, Klum je ispijala pivo i djelovala potpuno opušteno, a paparaci su zabilježili i trenutke kada se par grlio i ljubio u vodi.

Par je na Sent Barts doputovao nakon što je Božić proveo u Njujorku. Klum je nedavno na društvenim mrežama podijelila fotografije sa suprugom ispred božićne jelke u Rokfeler centru, kao i video na kojem zajedno klizaju, obučeni u praznične pidžame i kape Djeda Mraza.

Hajdi Klum i Tom Kaulic u braku su od februara 2019. godine, a manekenka je poznata po tome što otvoreno govori o samopouzdanju i prihvatanju tijela u svim životnim dobima.

U intervjuu za magazin People ranije ove godine, Klum je izjavila da nema problem sa golotinjom ni u šestoj deceniji života.

- Za mene godine nisu važne. Ne vjerujem u sramoćenje ni zbog godina ni zbog izgleda. Svako treba da radi ono što želi. Najveća zabluda o pedesetim je da ste ‘sklonjeni sa police’. Niste. Još smo tu, vidljivi svima - istakla je Klum.

Dodala je i da se bavi manekenstvom više od tri decenije, te da je poziranje u donjem vešu ili bez odjeće prirodan dio profesije.

Klum je majka četvoro djece – Leni (21) i Henrija (20), koji su krenuli njenim stopama u svijetu modelinga, kao i Johana (19) i Lu (16), koje ima iz braka sa bivšim suprugom Silom.