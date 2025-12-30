Zvijezda serije “Emili u Parizu” zaljubljena u novi hobi: Tako je slatko

Ešli Park, zvijezda serije “Emili u Parizu”, otkrila je da trenutno uživa u neobičnom hobiju – heklanju.

Glumica je za People ispričala da je nedavno napravila poklon za koleginicu Lili Kolins.

“Upravo sam završila jedan za Lili, koji sam planirala da joj dam na početku medijske turneje”, rekla je Park tokom premijere pete sezone serije u Parizu.

Već razmišlja o mini projektima za sve ostale.

- Trenutno je to moj fokus - kazala je Ešli.

Park je otkrila i da je svoje heklane kreacije posvetila Lilinoj desetomjesečnoj bebi.

A takođe je nedavno poklonila i heklani podmetač Dru Barimor.

“To je tako slatko”, dodala je glumica uz osmijeh, šaleći se da njen hobi izgleda kao da će uskoro otvoriti prodavnicu.