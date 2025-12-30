Sanja Marinković u miniću pokazala vitke noge

Voditeljica TV Pink Sanja Marinković uživa u životu, poslu, ali i u svom izgledu, kojeg je itekako svjesna, što se vidi na fotografijama i snimcima koje dijeli s pratiteljima na Instagramu.

Naporni treninzi, istrajnost te uredna i zdrava ishrana učinili su da Sanja u 51. godini izgleda i do 20 godina mlađe. Njena koža je blistava i zategnuta, pa voditeljica emisije „Magazin In“ u šestoj deceniji izgleda sve samo ne u skladu sa svojim godinama.

Nedavno je objavila fotografiju na kojoj pozira u mini-suknji i štiklama, s prekrštenim nogama, a ispod je nosila čipkaste samodržeće čarape, što je privuklo veliku pažnju javnosti.

Osim o izgledu, Sanja je otvoreno govorila i o privatnom životu, posebno o razvodu od Aleksandra Uhrina, s kojim ima sina Strahinju. Iskreno je priznala da je razvod bio psihički izuzetno težak, ali da je sve podnijela zbog djeteta.