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VODITELJICA

Sanja Marinković u miniću pokazala vitke noge

Njena priča mnogima je primjer snage, samostalnosti i iskrenosti, kako u profesionalnom, tako i u privatnom životu

Instagram

E. A.

30.12.2025

Voditeljica TV Pink Sanja Marinković uživa u životu, poslu, ali i u svom izgledu, kojeg je itekako svjesna, što se vidi na fotografijama i snimcima koje dijeli s pratiteljima na Instagramu.

Naporni treninzi, istrajnost te uredna i zdrava ishrana učinili su da Sanja u 51. godini izgleda i do 20 godina mlađe. Njena koža je blistava i zategnuta, pa voditeljica emisije „Magazin In“ u šestoj deceniji izgleda sve samo ne u skladu sa svojim godinama.

Nedavno je objavila fotografiju na kojoj pozira u mini-suknji i štiklama, s prekrštenim nogama, a ispod je nosila čipkaste samodržeće čarape, što je privuklo veliku pažnju javnosti.

Osim o izgledu, Sanja je otvoreno govorila i o privatnom životu, posebno o razvodu od Aleksandra Uhrina, s kojim ima sina Strahinju. Iskreno je priznala da je razvod bio psihički izuzetno težak, ali da je sve podnijela zbog djeteta.

Objava na društvenim mrežama. Instagram

- Željela sam da moje dijete ne pati. Sve ostalo je moglo čekati. Uvijek sam imala potrebu da budem iskrena prema publici, ali tek kada sam bila spremna da o svemu govorim - rekla je Sanja.

Dodala je da su se ona i bivši suprug trudili da razvod što manje utiče na sina, bez strogo određenih pravila kada je u pitanju viđanje s roditeljima. Istakla je i da nikada nije insistirala na alimentaciji.

- Rekla sam da upiše iznos koji želi, meni ništa ne treba, samo da bude dobar otac i da me poštuje kao majku. Nikada nisam vidjela nijednu alimentaciju. Nekad budem ljuta, ali sam s vremenom naučila da opraštam i manje zamjeram - zaključila je Sanja u emisiji „Iz profila“.

Njena priča mnogima je primjer snage, samostalnosti i iskrenosti, kako u profesionalnom, tako i u privatnom životu.

# SANJA MARINKOVIĆ
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