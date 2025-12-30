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SUPERMODEL

Sirova strast na plaži: Brazilska ljepotica ne skida ruke s mišićavog dečka

U jednom trenutku držali su se za ruke i šetali uz more, razmjenjujući osmijehe i smijeh

Alessandra Ambrosio i Buck Palmer. Instagram

E. A.

30.12.2025

Alessandra Ambrosio i Buck Palmer prepustili su se poljupcima i zagrljajima pred objektivima fotografa.

Brazilska ljepotica Alessandra Ambrosio uživa u romantičnom odmoru u rodnom Brazilu, gdje su je fotografi zatekli u nježnim trenucima s partnerom Buckom Palmerom. Par je proveo sunčan dan na plaži Cacimba do Padre u Pernambucu, a zaljubljeni dvojac nije skrivao emocije. Grlili su se i ljubili u plićaku, dok su romantične scene privlačile pažnju prolaznika i paparazza.

Alessandra je zablistala u jednostavnom bikiniju nježnih tonova koji je istakao njenu besprijekornu figuru i isklesano tijelo, dok je Buck u crnim kupaćim hlačama i sportskoj kapi pokazao jednako zavidnu formu. Teško je povjerovati da oboje imaju 44 godine s obzirom na to koliko mladoliko i fit izgledaju.

U jednom trenutku držali su se za ruke i šetali uz more, razmjenjujući osmijehe i smijeh, što je dodatno potvrdilo koliko uživaju u zajedničkom vremenu. 

Nakon romantičnih trenutaka u moru, Alessandra se opustila na ležaljci i uživala u suncu, dok je Buck iskoristio idealne uslove za surfanje i zaputio se u valove sa svojom daskom.

# ALESSADNRA AMROSIO
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